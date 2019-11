Nakon što je za njenu operaciju uspješno prikupljen preostali dio novca u oktobru, malena Sunčica Ivanković i njena majka Milica Ivanković otišle su u Rusiju, gdje se djevojčici gripa pogoršala, nakon čega je cijela operacija otkazana.

Sunčica Ivanković / 24sata.info

Djevojčica je imala zakazanu operaciju za kraj septembra, ali je termin propao jer je njoj i njenoj majci nedostajalo 3.000 KM za troškove operacije i puta. Redakcija portala Klix.ba ponovila je apel, na šta je reagovala organizacija Pomozi.ba koja je pristala pokriti sve preostale troškove za njeno liječenje, pa je novi termin za operaciju zakazan za 15. novembar.



Nažalost, djevojčica se samo dan prije operacije razboljela te radi jake gripe nije mogla primiti anesteziju. Kao što je i planirano, 13. novembra je sa majkom otišla u Rusiju, gdje je naposljetku mogla samo obaviti nekoliko pregleda i tretmana, ali operacija se zbog gripe nije mogla obaviti. Termin je propao, a Sunčica i njena majka su se vratile u Banja Luku.



"Naredni termin zakazan je za 25. decembar. Ako Sunčica ne ozdravi do tada, onda se taj termin pomjera za 25. januar. S obzirom na to da operacija nije održana prije nekoliko dana, ostao nam je novac koji ćemo uložiti za narednu. Jedino što sada trebamo skupiti jeste novac za karte za Rusiju. Svi smo jako tužni zbog ovoga, nadamo se da će Sunčica ozdraviti na vrijeme za decembarsku operaciju", kratko nam je rekla djevojčicina majka Milica.



Podsjećamo, Sunčica od rođenja ima atrofiju očnog živca koja je nastala usljed novorođenačkih konvulzija i krvarenja trećeg stepena u mozgu. Djevojčica je bila potpuno slijepa i s raznim oštećenjima u psihomotornom razvoju. Majka i kćerka žive kao podstanari i od socijalne pomoći u Banjoj Luci te im pomoć dobrih ljudi predstavlja šansu za bolje sutra.



Svi koji žele donirati novac mogu to učiniti na žiroračun 5620998135146636 na ime Milica Ivanković, NLB Banka, a porodicu možete kontaktirati na broj 065 786 447.



Donirati možete i putem PayPal računa: [email protected]



(Klix.ba)