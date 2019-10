Malena Lejla Adžić boluje od raka oka i hitno su joj potrebna novčana sredstva kako bi nastavila svoje liječenje u Essenu, u Njemačkoj.

Foto: Pomozi.ba

Organizacija Pomozi.ba telefonski broj 17007 stavila je u funkciju za malu Lejlu i ovaj broj je jedinstven za sve operatere, a pozivom se doniraju 2 KM.



Djevojčica se trenutno nalazi na klinici u Essenu (Njemačka) i do srijede, 16. oktobra, potrebno je uplatiti 20.000 eura, a troškovi kemoterapija ukupno iznose 50.000 eura.



Lejli je prije tačno deset godina dijagnosticiran rak oka, tačnije retinoblastom. Hrabra djevojčica se tada izborila s opakom bolešću, ali nažalost još jedna borba joj predstoji.



Pored poziva na broj 17007 koji je jedinstevn za operatere unutar BiH, omogućeno je i doniranje za operatere iz Austrije, a to činite pozivom na broj +43 901 500 805 i tim putem donirate pet eura. Tu su i opcije PayPal-a kao i standardnih računa organizacije Pomozi.ba u BiH i Austriji.



PayPal: [email protected]



Za uplate iz BiH:

Intesa Sanpaolo Banka BiH

154-180-20085330-48



Za uplate iz inostranstva:

Banks name: Intesa Sanpaolo Banka BiH

SWIFT CODE:UPBKBA22

IBAN: BA39 1541802008533048



Primalac: Udruženje "Pomozi.ba", dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo

Svrha: Lejla Adžić



Za uplate na račun organizacije Pomozi.ba u Austriji:

Name: hilfhelfen-pomozi.ba

Verwendungszweck: Lejla Adzic

ERSTE BANK

IBAN: AT64 2011182266475400

BIC: GIBAATWWXXX

Wien, Oestereich





(24sata.info)