"Sve sam nade položila u ovo liječenje, žao mi je što je operacija propala", započinje priču Milica, samohrana majka oboljele Sunčice Ivanković.

Sunčica Ivanković / 24sata.info

Operacija za koju je skupljala novac je otkazana jer ona nije uspjela uplatiti ukupnu cifru koja je bila potrebna za djevojčicino liječenje.

Portal Klix.ba već je nekoliko puta pisao o djevojčici Sunčici Ivanković koja boluje od atrofije očnog živca te prikuplja novac za operaciju u Rusiji. Njena majka Milica Ivanković obratila se brojnim bh. medijima tražeći pomoć kako bi prikupila novac za operacije. Veliki broj portala odgovorili su na molbu, objavili članak i djevojčica je uspjela skupiti novac za prve četiri operacije.



Peti put to, nažalost, nije uspjela. Za operaciju koja je zakazana za 29. septembar ove godine djevojčici je bilo potrebno sveukupno 20.000 KM. Milica je pisala medijima, organizacijama, vlastima... međutim, do 29. septembra nije uspjela skupiti potrebni novac i operacija je otkazana, a avionske karte za Rusiju su propale. Dan prije operacije nedostajalo im je svega 3.000 KM.



"Nismo uspjeli skupiti potrebna sredstva za Sunčicinu operaciju. Sljedeći termin nam je početkom novembra, nemamo mogućnosti da sami pronađemo sredstva za liječenje. Stoga ovim putem molimo za pomoć u skupljanju novca", napisala je majka Milica.



Optimistična je, kaže, da će do novembra uspjeti prikupiti potrebni novac. Djevojčica se poslije prethodne četiri operacije uspjela oporaviti i sada se može kretati sama. Glavni cilj je da se većinski ili potpuno osamostali, navodi Milica.



Dodaje i kako se nada da ljudi neće zamjeriti što stalno moli za pomoć. "Nije lako boriti se protiv bilo kakve bolesti, pogotovo kada je u pitanju vaše dijete. Ne mogu i ne želim odustati", kaže.



Sunčica i Milica žive kao podstanari, njena majka nema stalno zaposlenje jer je dobila otkaz kada je krenula na prvu operaciju sa svojom kćerkom. Žive od 160KM socijalne pomoći, a njena majka se lavovski bori kako bi pomogla kćerki i održala porodicu u životu.



Svi koji žele donirati novac mogu to učiniti na žiroračun 5620998135146636 na ime Milica Ivanković, NLB Banka, a porodicu možete kontaktirati na broj 065 786 447.



Donirati možete i putem PayPal računa: [email protected]



(Klix.ba)