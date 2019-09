Djevojčica Sunčica Ivanković iz Banje Luke sve je bliže svojoj petoj operaciji za koju joj je prvobitno bilo potrebno 26.000 KM. Sada, dva mjeseca nakon početka skupljanja njena majka Milica moli za pomoć jer je porodici za put u Rusiju potrebno još 5.800 KM.

Sunčica Ivanković / 24sata.info

Njena majka Milica ističe kako je ostalo još sasvim malo do operacije u Rusiji, na Sveučilištu za očnu i plastičnu hirurgiju u Ufi. Operacija je zakazana za 29. septembar ove godine.



Sunčica od rođenja ima atrofiju očnog živca koja je nastala usljed novorođenačkih konvulzija i krvarenja trećeg stepena u mozgu. Djevojčica je bila potpuno slijepa i s raznim oštećenjima u psihomotornom razvoju. Majka i kćerka žive kao podstanari i od socijalne pomoći u Banjoj Luci te im pomoć dobrih ljudi predstavlja šansu za bolje sutra.



"Ne znam ni sama koliko sam mailova do sada poslala tražeći pomoć. Ostalo je još jako malo vremena i nadam se da ćemo uspjeti skupiti novac", kazala je djevojčicina majka.



Svi koji žele donirati novac mogu to učiniti na žiroračun: 5620998135146636 na ime Milica Ivanković NLB Banka, a porodicu možete kontaktirati na broj 065 786 447.



Donirati možete i putem PayPal računa: [email protected]



(Klix.ba)