Četverogodišnjem dječaku Ajnuru Smajloviću iz Ilijaša hitno je potrebno 25.000 eura kako bi otišao na operaciju noge u Tursku zbog čega je njegovoj porodici hitno potrebna pomoć dobrih ljudi.

Foto: Privatni arhiv

Naime, Ajnur je rođen sa složenom deformacijom kosti donjeg dijela desne noge koja zahtjeva operacijski tretman.



Iznos od 25.000 eura Ajnurovi roditelji trebali bi prikupiti najdalje do novembra ove godine.



Ukoliko želite pomoći Ajnuru ili stupiti u kontakt s porodicom Smajlović, možete to učiniti putem broja telefona 062/366-856 ili putem Facebooka.



Ajnuru Smajloviću možete pomoći i uplatom na račun:



Za uplate Iz Bosne i Hercegovine:



Žiro račun - Raiffeisen banka

Ime i prezime: Ajnur Smajlović

Broj računa: 1610000000000011 - Partija: 09001667833



Za uplate iz inostranstva:



Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovine

SWIFT CODE: RZBABA2S

Adresa: Zmaja od Bosne bb, Sarajevo, BiH

IBAN CODE: BA391612000103047958

BENEFICIARY NAME: AJNUR SMAJLOVIC

BENEFICIARY ADDRESS: SOLAKOVIĆI BB, ILIJAŠ





(24sata.info)