Nakon objave Zeničanina Hamdije Kadića da prodaje svu imovinu kako bi njegov trinaestogodišnji sin Danis mogao nastaviti s liječenjem u Njemačkoj, humanitarna organizacija Pomozi.ba odlučila je ovoj porodici donirati 10.000 KM, kako bi spriječila da ostanu na ulici, bez krova nad glavom.

Foto: Pomozi.ba

Pored novčane donacije ustupljen je i broj 17012, koji će biti aktivan do kraja septembra. Broj je jedinstven za sve operatere u BiH, a pozivom se za Danisovo liječenje doniraju 2 KM.



Borba Danisa Kadića traje od rođenja. Danis kao beba nije mogao puzati, sjediti, nekontrolisano je padao, jer nije imao osjećaj za ravnotežu, budući da su mu u mozgu uništene motoričke oblasti i centri za vid. Kada je imao godinu dana dijagnostifikovana mu je cerebralna paraliza, a čitav život je u popunosti ovisan o drugima i ne može se kretati bez pomagala.



Danis je do sada imao nekoliko operativnih zahvata, a kako mu se stanje pogoršalo ponovo mora na operaciju, ali ovaj put u Minhen. Predviđeni zahvat trebao bi mu dugoročno omogućiti siguran, stabilan i olakšan hod.



Samo za operaciju potrebno je platiti 18.000 eura. Međutim, to je tek početak troškova za Danisove roditelje. Nakon operacije moraju platiti i post-operativne motoričke vježbe u trajanju od nekoliko mjeseci, kompletan boravak u Minhenu, transport do klinike, medicinska pomagala, tako da im ukupno treba između 40.000 i 45.000 eura.



Svi koji žele pomoći Danisu i njegovim roditeljima, pored poziva na broj 17012, mogu uplatiti novčanu donaciju i putem naših standardnih računa.



PayPal: [email protected]



Za uplate iz BiH:



Intesa Sanpaolo Banka BiH



154-180-20085330-48



Za uplate iz inostranstva:



Banks name: Intesa Sanpaolo Banka BiH



SWIFT CODE:UPBKBA22



IBAN: BA39 1541802008533048



Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo



Svrha: Danis Kadić



Za uplate na račun naše organizacije u Austriji:



ERSTE BANK



IBAN: AT64 2011182266475400



BIC: GIBAATWWXXX



Wien, Oestereich



Name: hilfhelfen-pomozi.ba



Verwendungszweck:Danis Kadić





(FENA)