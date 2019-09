Mihreta Hasanbašić je preminula 18. augusta, u 35. godini, nakon rođenja četvrte kćerke, koja je potom dobila ime po svojoj majci. Iza Mihrete su ostale još tri djevojčice, najstarija Amina (14), Almina (11) i Lamija (6).

Foto: Anadolija

"Malena Mihreta je trenutno u Kantonalnoj bolnici Zenica. Razlog su grčevi. Nazvao sam je Mihreta, po majci", govori Elvir Hasanbašić, otac četiri kćerke koje su ostale bez majke.



Otac Elvir trenutno nigdje ne radi, ponekad ode pomoći nekome kome je potrebno nešto uraditi. Radio je po građevinskim firmama, ali sada je, kaže, s djecom.



"Sada sam kod kuće s djecom, nikuda ne idem od njih, djecu moraš i u školu i imaš obaveza oko njih", još vidno u šoku, sa strahom i zebnjom, govori Hasanbašić u razgovoru za Anadolu Agency (AA).



Elvirova majka Saliha, nana četiri djevojčice, pomaže, kako Elviru, tako i Amini, Almini, Lamiji, ali najviše Mihreti.



"Nije lako, ali majka mi pomaže. Brine se o pripremanju hrane, pomaže im u školskim zadacima koliko može", naglašava Elvir, dodajući kako je nana, ipak, najviše oko najmlađe unuke s obzirom na to da su ostale starije i mogu se brinuti o sebi.



"Bitno mi je da ih nakon svega izvedem na pravi put i da nastave sa školovanjem" s tugom u očima ističe otac Elvir.



Nana Saliha je desna ruka, kako sinu tako i unukama.



"Teško je, posebno s najmlađom Mihretom. Ali eto, poslušne su. No, nije lako. Živjeti se mora, želja imaju mnogo, ali sada je tako kako je", kaže nana Saliha za AA.



Također, ističe kako je stalno s djecom i tu je za njih u svakoj njihovoj želji i potrebi. Naglašava koliko joj je drago što oni koji mogu, obraćaju pažnju na njene unuke, jer su joj one sada najvažnije.



Trenutno im je najpotrebnija podrška. Međutim, nastava je uveliko krenula, Amina, Almina i Lamija idu u školu, najstarija je deveti razred, Almina šesti, a najmlađa Lamija drugi razred. Stoga, potrebna im je i materijalna pomoć koja će u ovim teškim trenucima olakšati ovoj porodici. Prilikom posjete ekipe Anadolu Agency (AA), jedanaestogodišnja Almina je bila u školi koja je udaljena četiri kilometra.



Organizatori koji su pokrenuli akciju pomoći ovoj porodici se nisu željeli medijski eksponirati, međutim, akcija je javna i u svakom trenutku se može provjeriti koliko je uplaćeno novca. Trenutno je skupljeno preko 4.200 eura. U pitanju je akcija sakupljanja novca za ovu porodicu na GoFundme servisu pod nazivom "Za četiri djevojčice koje su ostale bez majke".



Osim toga što je pomoć potrebna djevojčicama koje idu u školu, i malenoj Mihreti je potrebno sve, od hrane do pelena.



"Pomagali su mnogi, od odjeće, preko hrane, pa do novca. Iz kompanije MADI u kojoj je Mihreta radila, također su sabrali pomoć i donijeli djevojčicama odjeću za školu, školski pribor", kaže Elvir, dodajući kako i komšije, ali i oni koje ne poznaje, dolaze i nude svoju podršku i pomoć.



Na kraju je nana Saliha poctrtala koliko sve što se desilo s majkom Mihretom ima utjecaja na Aminu, Alminu i Lamiju. Majka im nedostaje, još nisu ni svjesne šta su doživjele, ali i nana i otac Elvir se trude biti tu za svoju porodicu.



(AA)