Mela Bajrambašić je hrabra majka kojoj je usljed puknuća aorte u devetom mjesecu trudnoće amputirana noga i šanse da preživi bile su male, no i beba i majka su na sreću preživjeli. Meli Bajrambašić je potrebna proteza za nogu.

Mela Bajrambašić / 24sata.info

Za ovu namjenu ustupljen je i broj 17007, a pozivom donirate 2 KM, a broj je jedinstven za sve operatere unutar BiH.



"Ja sam bila u devetom mjesecu trudnoće i krenula sam normalno na pregled. Uradili su mi CTG, sve je bilo uredu kad mi je odjednom počela trnuti noga. Počela sam se nekako gubiti i osjetila sam jak bol u grudima. Tada je došlo do puknuća aorte, a ja nisam imala pojma, mislila sam da je srčani udar. Od bola nisam mogla ni zvati u pomoć, vidjela sam samo i da mi je noga otkazala", prisjetila se teških trenutaka Mela.



Ljekari odmah stavili na operacijski sto, jer su odlučili da na carski rez porode bebu. Kasnije joj je doktor rekao da joj se aorta rasprsnula i da su sve otrovne stvari su krenule na bebu.



"Sreća brzo su izvadili bebu, a mene su prebacili u drugu kliniku. Sjećam se samo da kada sam se probudila svi su plakali oko mene. Rekli su mi da mi odmah moraju amputirati nogu i da su mi šanse za preživjeti 0,1 posto, ali da će doktor sve uraditi da me spase i sreća da je bio takav direktan, tako da me je pripremio da se borim ", kazala je.



Akcija je pokrenuta kako bi se Meli Bajrambašić kupila proteza, te da nakon ovog teškog iskustva nastavi sa životom.



Cilj ove akcije je osiguranje sredstava za protezu, a obzirom da se radi o visoko sofisticiranoj protezi, cijena se kreće oko 100.000 KM. Organizacija Pomozi.ba je već osigurala 20.000 KM za ovu svrhu.



Pored poziva na broj 17007, moguće je pomoći i uplatom putem PayPal-a, kao i naših standardnih računa.



PayPal: [email protected]



Za uplate iz BiH:



Intesa Sanpaolo Banka BiH

154-180-20085330-48



Za uplate iz inostranstva:



Banks name: Intesa Sanpaolo Banka BiH

SWIFT CODE:UPBKBA22

IBAN: BA39 1541802008533048

Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo

Svrha: Mela Bajrambašić



Za uplate na račun naše organizacije u Austriji:



ERSTE BANK

IBAN: AT64 2011182266475400

BIC: GIBAATWWXXX

Wien, Oestereich

Name: hilfhelfen-pomozi.ba

Verwendungszweck: Mela Bajrambašić



Također, za donatore iz Austrije omogućeno je da pomognu pozivom na broj +43 901 500 805, a pozivom se donira 5 Eura.



(Klix.ba)