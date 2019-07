Na „Bazaru dobre volje' koji je organiziralo Udruženje Pomozi.ba za pomoć za socijalno ugroženim ljudima širom Bosne i Hercegovine prikupljeno je novca za 600 obroka.

Foto: Pomozi.ba

Organizatori su zadovoljni odzivom građana, a kako je iz Udruženja Pomozi.ba kazala Maja Arslanagić, u ponudi je bila odjeća, obuća, igračke, suveniri, potrepštine za kuću, kućanski aparati, po povoljnim cijenama, od 0,50 KM.



- Prikupili smo novac za 600 obroka koje ćemo spremiti i dostaviti našim korisnike, one koji su u socijalnoj potrebi, koji su bolesni i ne mogu sebi spremati niti dobavljati hranu - kazala je Arslanagić za Fenu.



"Bazar za sve" je organiziran u okviru projekta "Obrok za sve", a građani Sarajeva su još jednom na djelu pokazali svoju humanost, osjetljivost i brigu za one koji su u socijalnoj potrebi, koji su bolesni.



Kupovina bilo kojeg od proizvoda, koje su donirali, korisnicima Udruženja Pomozi.ba to mnogo znači.



Arslanagić je najavila da će 'Bazar dobre volje', biti organiziran i narednog mjeseca te izrazila nadu da će posjeta biti veća, da će posjetitelji moći kupiti proizvode koje doniraju građani i time pomoći korisnicima Udruženja kojih je više od 650.





(FENA)