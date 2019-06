Dobar odziv na današnju akciju darivanja krvi za potrebe djece koja se liječe od raka pokazuje koliko postoji humanih ljudi koji su spremni biti podrška ranjivim grupama.

Foto: 'Srce za djecu oboljelu od raka'

Radi se o akciji koju su organizirali Udruženje 'Srce za djecu oboljelu od raka', Crveni križ FBiH, Crveni križ općine Centar i Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH, pod motom 'Daruj krv, budi njihov heroj!'.



To je treća akcija tog tipa pokrenuta željom humanih ljudi da pomognu djeci oboljeloj od raka koja su često u potrebi za transfuzijom radi liječenja kroz koje moraju proći.



Organizatori akcije ističu da djeca oboljela od raka jesu istinski heroji, ali ne mogu sami izdržati liječenje. Potrebno je da, kako navode, imaju i oni svoje heroje koji će ih spasiti.



-Kad kažemo da dajete poklon koji život znači, mi to bukvalno tako i mislimo, jer naša djeca svakodnevno trebaju krv i njene derivate da bi izdržali do kraja liječenje. Bez krvi njihovo liječenje ne bi bilo moguće, a samim tim bi bilo dovedeno u pitanje i izlječenje. Zahvalni smo svim građanima koji su se odazvali akciji i zasigurno će pomoći pri izlječenju bar jednog djeteta, a ne treba ni govoriti šta to znači i koliko - rekao je direktor Udruženja Srce za djecu Fikret Kubat.



Generalni sekretar CKFBiH Namik Hodžić zahvalan je svima koji su se odazvali današnjoj akciji te je ponovio da su darivaoci pokazali da mali heroji nisu sami.



- Prezadovoljni smo današnjim odzivom, hvala je malo. Krv je lijek koji nema zamjenu, darivanjem krvi spašavate živote, a nema ništa vrednije od toga - izjavio je.





(FENA)