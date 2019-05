Humanitarna organizacija Pomozi.ba uključila se u akciju pomoći oboljeloj Lejni Smajić te su odmah ustupljeni humanitarni brojevi 17006 za pozive unutar BiH (pozivom se doniraju 2 KM) i +43901 500 805 za Austriju (pozivom se donira 5 eura).

Foto: 24sata.info

Lejna je dvadesetomjesečna djevojčica kojoj je, kada je imala samo 10 mjeseci, dijagnosticirana akutna limfoblastična leukemija i od tada se liječi na pedijatrijskoj klinici u Sarajevu. Zadnjih dana, zdravstveno stanje djevojčice dramatično se pogoršalo, te su potrebne specifične dijagnostičke procedure koje bi pomogle da se njeno stanje poboljša i u potpunosti ozdravi.



Porodica je stupila u kontakt sa klinikom u Tübingenu u Njemačkoj, gdje bi se trebalo nastaviti liječenje djevojčice, a troškovi dolaze do 150.000 eura.



Pored humanitarnih brojeva, pomoći se može i putem PayPal-a, zatim transakcijskog i INO računa, kao i putem računa Pomozi.ba organizacije u Austriji.



PayPal: [email protected]



Za novčane uplate iz BiH:

Intesa Sanpaolo Bank BiH

154-180-20085330-48



Za novčane uplate iz inostranstva:

Banks name: Intesa Sanpaolo Banka BiH

SWIFT CODE: UPBKBA22

IBAN: BA39 1541802008533048



Primalac: Udruženje "Pomozi.ba", dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo

Svrha: Lejna Smajić



Za novčane uplate na račun naše organizacije u Austriji:

ERSTE BANK

IBAN: AT64 2011182266475400

BIC: GIBAATWWXXX

Wien, Oestereich

Name: hilfhelfen-pomozi.ba

Verwendungszweck: Lejna Smajić







(24sata.info)