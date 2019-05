Šestogodišnji Tarik Rovčanin rođen je kao zdrava beba, ali mu je nedugo zatim dijagnosticirana fokalna epilepsija s kojom se bori otkako je napunio sedam mjeseci.

Tarik je 2013. prvi put medicinski zbrinut te mu je konstatovan težak oblik epilepsije sa serijom napada po 20 do 30 u toku 24 sata na svakih sedam do deset dana. On je u februaru ove godine bio na pretragama u zdravstvenoj grupaciji Acibadem gdje mu je urađen EEG, PET ispitivanje i MRI glave.



Ubrzo je potvrđena dijagnoza fokalna epilepsija, data mu je terapija koju je nastavio koristiti ovdje uz dodatak lijeka Topomax. Maleni borac nije bio pogodan za epilepsi operaciju te je predloženo da mu se ugrade grid elektrode nakon čega bi se ponovo radio EEG i odredilo koja vrsta operacije treba da se odradi u ovom slučaju.



Tarik je nakon povratka iz Istanbula imao još šest epi napada, a kontrolni pregledi i konsultacije planirani su polovinom maja nakon čega je na roditeljima da odluče da li će se izvršiti ugradnja grid elektroda.



Šestogodišnjaku i njegovoj porodici možete pomoći uplatom na račun Udruženja Mali ljudi velikog srca Raiffeisen bank 1610000112920039 ili putem PayPal-a sa naznakom “za liječenje Tarika Rovčanina” kao i pozivom na humanitarni broj 090 291 087 (za BH Telecom) i donirati 2KM.





