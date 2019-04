Humanitarni bazar u svrhu pomoći oboljelom dječaku Maku Hasiću održat će se 13. aprila 2019. godine u prostorijama Pomozi.ba u Sarajevu, saopćeno je iz ove humanitarne organizacije.

Bazar se održava na adresi Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8 u periodu od 10:00-16:00 sati, dok već u nedjelju 14. aprila 2019. godine, u organizaciji Udruženja "Zajedno za naš grad" Mostar, održat će se drugi bazar sa istom svrhom u Mostaru (Sutina, preko puta gradskog groblja).



"Dječak koji je obolio od rijetke bolesti na našim prostorima (Burkittov limfom), sprema se da liječenje nastavi u Turskoj klinici Medical Park. Međutim, trenutno stanje dječaka nije dovoljno stabilno i ne može da leti, te se izmještanje u Tursku očekuje u narednih sedam do deset dana. Apel koji je pokrenula porodica uz podršku organizacije 'Pomozi.ba' imao je veliki odziv i za prvih par dana od objave apela prikupljeno je oko 300.000 KM", stoji u saopćenju organizacije Pomozi.ba.



Svi koji žele pomoći mogu to učiniti pozivom na jedinstveni humanitarni broj 17007 putem kojeg doniraju 2 KM, a pored poziva na broj 17007, tu su i opcije doniranja putem PayPala, uplate na domaći i INO račun, kao i uplate na račun "Pomozi.ba" organiazcije u Austriji.



PayPal: [email protected]



Za uplate iz BiH:

Intesa Sanpaolo Banka BiH

154-180-20085330-48



Za uplate iz inostranstva:

Banks name: Intesa Sanpaolo Banka BiH

SWIFT CODE:UPBKBA22

IBAN: BA39 1541802008533048



Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo

Svrha: Mak Hasić



Za uplate u Austriji:

ERSTE BANK

IBAN: AT64 2011182266475400

BIC: GIBAATWWXXX

Wien, Oestereich

Name: hilfhelfen-pomozi.ba

Verwendungszweck: Mak Hasić





