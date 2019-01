U akciju pomoći bolesnim bebama iz Cazina, uključila se i organizacija Pomozi.ba te je u tu svrhu stavljen u funkciju jedinstveni humanitarni broj 17007. Broj je jedinstven za sve operatere, a pozivom se doniraju 2KM.

Foto: 24sata.info

Rođeni u 24. sedmici trudnoće, Ammar sa 740, Davud sa 580 grama. Rođeni sa minimalnim šansama da prežive i velikim zdravstvenim problemima. Davud je imao loš rad bubrega, infekcije, urađena mu je operaciju crijeva, dvije transfuzije krvi i duktus mu je bio zatvoren. Ammar je također imao infekciju te biopsiju glave.



Bebe su pet mjeseci bile u bolnici u Njemačkoj, a trenutno se nalaze kući. Troškovi liječenja iznosili su 280.000 eura, porodica je do sada isplatila 155.000 eura, a na računu imaju 11.000 eura. Rok za isplatu preostalog dijela je 25.3.2019.



Pored poziva na broj 17007, bebama se može pomoći i uplatom na PayPal kao i uplatama na standardne račune organizacije Pomozi.ba.



PayPal: [email protected]



Za uplate iz BiH:



Intesa Sanpaolo Banka BiH

154-180-20085330-48



Za uplate iz inostranstva:



Banks name: Intesa Sanpaolo Banka BiH

SWIFT CODE:UPBKBA22

IBAN: BA39 1541802008533048

Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo

Svrha: Ammar i Davud



Za uplate na račun Pomozi.ba organizacije u Austriji:



ERSTE BANK

IBAN: AT64 2011182266475400

BIC: GIBAATWWXXX

Wien, Oestereich

Name: hilfhelfen-pomozi.ba

Verwendungszweck: Ammar i Davud



(24sata.info)