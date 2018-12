Humanitarno udruženje "Ruku na srce" danas je u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu započelo manifestaciju "Nijedno dijete bez paketića".

Foto: FENA

U okviru pomenutog projekta tokom narednih dana novogodišnjim paketićima će biti obradovano 2.000 mališana iz socijalno ugroženih porodica s područja Kantona Sarajevo, ali i čitave Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz tog Udruženja.



Osim podjele paketića, djeca su danas imala priliku pogledati i novogodišnju predstavu „Mašta Malog princa i vrijeme“, u kojoj su volonteri Udruženja otkrili kako je to Mali princ pomogao da se vrati vrijeme i spasi Nova godina. Djeca su se nakon predstave mogla družiti sa omiljenim likovima iz bajki i Djeda mrazom, te zabaviti uz kreativne radionice. Na realizaciji projekta u protekla tri mjeseca radilo je oko stotinu mladih ljudi, većinom studenata.



Naglašavajući činjenicu da se projekat realizuje već osmu godinu zaredom, predsjednica Udruženja “Ruku na Srce“ Najla Hrustan poručila je: “Protekla tri mjeseca naši volonteri su vrijedno prikupljali donacije, pakovali paketiće, te pripremali kreativne radionice i predstavu kako bi današnju podjelu učinili zabavnom i nezaboravnom za naše mališane, koji su sa nestrpljenjem očekivali svoje novogodišnje paketiće. Biti dijelom ovako velike i izuzetno lijepe priče, koja ima za cilj obradovati najmlađe članove našeg društva, zaista izaziva neopisiv osjećaj ljubavi, sreće i ponosa“.



Podsjetila je da Udruženje osim tog projekta, tokom godine realizuje i niz drugih aktivnosti poput: podjele školskog pribora i bajramskih paketića, držanje instruktivne nastave za školarce, humanitarne izložbe umjetničkih radova „Srca osjećaju, ruke stvaraju“, projekat inkluzije djece iz socijalno ugroženih porodica u sportsku aktivnost „Sparingom za bolji život“, te stalne akcija podjele osnovnih životnih namirnica „Doniraj – vama bespotrebno, nekom korisno“.



- Naša djeca se izuzetno raduju paketićima koje dobiju, kao i svemu što ovo Udruženje radi za nas, kako danas tako i tokom čitave godine. Mnogo smo zahvalni na svemu ovim humanim mladim ljudima i nesebičnim sugrađanima - poručio je jedan od roditelja.



Udruženje će ove godine obradovati djecu uzrasta do 14 godina iz socijalno ugroženih porodica sa područja Kantona Sarajevo, korisnike Udruženja oboljelih od multiple skleroze Kantona Sarajevo, te djecu iz: JU Osnovna škola „Grivice“ (Banovići/Tuzla), Centar za socijalni rad Goražde, Centar za socijalni rad Breza, JU Osnovna škola "Srednje“ (Ilijaš), JU Osnovna škola "Kamenica“ (Zvornik), Udruženje „Skakavac“ Sarajevo, kao i mališane iz Migrantskog centra „Ušivak“ (Hadžići), na šta su volonteri naročito ponosni.



Ovogodišnju realizaciju projekta “Nijedno dijete bez paketića“ pomogli su mnogi sugrađani kao i mediji stalnom promocijom projekta. Realizacija ne bi bila moguća ni bez mnogobrojnih osnovnih i srednjih škola, vrtića, asocijacija studenata različitih fakulteta kao i mnogih kompanija, udruženja i sportskih kolektiva koji su prepoznali toplinu ove zimske priče.



Najveću zahvalnost organizatori iskazuju zlatnim i srebrenim sponzorima, koji su omogućili dostizanje brojke od 2.000 paketića. Ovogodišnji zlatni sponzor je: Igman d.d. Konjic, kojem Udruženje iskazuje posebnu zahvalnost. Srebreni sponzori projekta su: PIK d.o.o. Sarajevo, Dukat d.o.o. BiH, JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, Deloitte d.o.o. Sarajevo, GS - Tvornica mašina Travnik d.d. i Megamix d.o.o. Sarajevo.



Udruženje “Ruku na srce” osnovala je 2010. godine grupa tadašnjih studenata, okupljenih oko jednog cilja - da pružaju pomoć onima kojima je to potrebno. Fokus njihovog djelovanja od tada je podrška socijalno ugroženim porodicama sa područja Kantona Sarajevo. Među volonterima su studenti svih fakulteta u Sarajevu i šire, ali i drugi mladi ljudi, koji pored svojih obaveza slobodno vrijeme posvećuju i humanitarnom radu.



Udruženje djeluje pod motom "Znamo da ne možemo promijeniti svijet, ali ponekad je i malo dovoljno da nečiji svijet učinimo ljepšim". Iza Udruženja je mnogo uspješnih projekata o kojima možete saznati više na www.rukunasrce.ba.





(FENA)