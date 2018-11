Udruženje "Pomozi.ba" organizovat će humanitarni bazar dobre volje za pomoć djevojčici Iman Kutlovac kojoj je potreban novac za liječenje tumora. Iman Kutlovac četverogodišnja je djevojčica kojoj je uslijed operacije tumora bilo neophodno ukloniti oko 80% od oba bubrega.

Iman Kutlovac / 24sata.info

Za djevojčicu je aktiviran humanitarni broj 17006, a pozivom na broj koji je jedinstven za sve operatere, doniraju se 2 KM.



"Ovu subotu, 17.11.2018. godine, od 10 do 16 sati, odlučili smo se da organiziramo humanitarni bazar za prikupljanje pomoći ovoj djevojčici. Na bazaru možete pronaći razne interesantne stvari za sebe ili vaše najmilije. Pripremili smo za vas posuđe, igračke, odjeću, obuću, bijelu tehniku i razne druge korisne i zanimljive artikle po simboličnim cijenama počevši već od 0,50 KM", rekli su iz Pomozi.ba



"Pored toga što na bazaru možete kupiti mnogo stvari po simboličnim cijenama, također možete donirati sve ono što imate kući, i za šta smatrate da vam je višak, a što bi se moglo izložiti na bazaru i na taj način dati svoj doprinos", naveli su.



Iman je rođena 16.08.2014 godine u Sarajevu, a u u decembru 2017. godine, dijagnosticiran joj je tumor "Wilms" na oba bubrega sa metastazama na crijevima i plućima a 31.10.2018. joj je urađena operacija gdje su gotovo u potpunosti uklonjena oba bubrega. Tačnije, ostalo je oko 20% od oba bubrega.



Iako porodica nije imala novac bolnica Medical Park u Istanbulu uradila je operaciju uz garanciju Pomozi.ba organizacije da će sredstva biti skupljena.



Nakon deset dana intenzivne njege preostali dijelovi njenih bubrega rade samostalno i nema potrebu za dijalizama. Sada je u planu da se liječi tumor koji je zahvatio pluća, radio i kemoterapijama, a moguća je i operacija.



Troškovi dosadašnjeg liječenja kao i planirani troškovi nastavka liječenja djevojčice Iman iznose oko 60.000 eura.



Pored poziva na 17006 pomoći možete i putem PayPal-a, kampanje na Gofundme, kao i uplatom na domaći račun te račun u inostranstvu, te uplatom na račun Pomozi.ba organizacije u Austriji.



PayPal: [email protected]



Za uplate iz BiH:

Intesa Sanpaolo Banka BiH

154-180-20085330-48



Za uplate iz inostranstva:

Banks name: Intesa Sanpaolo Banka BiH

SWIFT CODE:UPBKBA22

IBAN: BA39 1541802008533048



Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo

Svrha: Iman Kutlovac



Za uplate na račun naše organizacije u Austriji:

ERSTE BANK

IBAN: AT64 2011182266475400

BIC: GIBAATWWXXX

Wien, Oestereich

Name: hilfhelfen-pomozi.ba

Verwendungszweck: Iman Kutlovac



(Klix.ba)