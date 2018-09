Humanitarna udruga Cvijet iz Čapljine, u suradnji s HT ERONET-om, pokrenula je akciju prikupljanja sredstava za liječenje 12-godišnje djevojčice Emme Kordić, nedavno teško stradale od strujnog udara na pruzi u čapljinskome naselju Stijene.

Foto: FENA



S obzirom na to da liječenje iziskuje ogromna novčana sredstva, svi koji žele pomoći da se Emma što prije oporavi, mogu to učiniti pozivom na humanitarni broj HT ERONET-a 092 890 812.



Pozivom na ovaj broj u sklopu humanitarne akcije "Pomozimo Emmi Kordić" donirate 2 KM, a možete zvati svakodnevno od 0 do 24 sata.



Emmi možete pomoći i uplatama na račun otvoren kod UniCredit Bank d.d. Mostar.



Za uplate iz BiH:



Ivan Ivanković



Trebižat bb



88 300 Čapljina



Broj transakcijskog računa: 3381102172919230



"Za liječenje Emme Anastazie Kordić"







Za uplate iz inozemstva (broj deviznog računa):



40447724111



SWIFT UNCRBA 22



IBAN BA39 3381 1028 7291 8857



"Za liječenje Emme Anastazie Kordić"





(FENA)