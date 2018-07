Petnaestogodišnji Anes Begić iz Kaknja treba novčanu pomoć za liječenje od leukemije.

Foto: 24sata.info

Nakon višemjesečnog liječenja u bolnici u Sarajevo, Anes je s roditeljima hitno otputovao u Italiju gdje će nastaviti svoju borbu za zdravlje i život.



Za troškove liječenja potrebno je prikupiti 140.000 KM.



- U akciji prikupljanja novčanih sredstava za liječenje Anesa Begića do danas je prikupljena polovina sredstava od ukupne sume potrebne za plaćanje troškova liječenja. Akcija se nastavlja – saopćeno je iz Općine Kakanj.



Iz ove općine pozivaju sve kakanjske i bosanskohercegovačke firme, sve ljude dobre volje u BiH i šire, da se uključe u akciju kako bi se spasio jedan mladi ljudski život. Mole sve one koji su planirali izvršiti uplatu da to učine što prije.



- Humanim ljudima širom BiH i inostranstva upućujemo apel i poziv za pomoć u spašavanju jednog mladog ljudskog života od svega 15 godina obilježenih marljivim učenjem i ljubavlju prema košarci. Anes je marljiv i vrijedan učenik i vrsni mladi košarkaš – član Košarkaškog kluba Kakanj – navode iz Općine Kakanj.



Uplate se mogu izvršiti na račune otvorene na ime Elvedin Begić (Anesov otac):



ASA Banka broj računa 134 722 100 214 14 90



Za uplate iz inostranstva:



Begić Elvedin



IBAN CODE: BA391347221002141490



ASA banka d.d. Sarajevo



SWIFT: IKBZBA2XXXX





(FENA)