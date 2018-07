Skoro četiri godine traje životna borba mladog imama Adisa ef. Hebibovića (27), oca dvoje male djece iz Glavatičeva kod Konjica. Njemu je 2014. dijagnosticiran tumor na mozgu i rečeno je da se mora hitno odstraniti.

Foto: 24sata.info

S obzirom na to da je iznos potreban za operaciju, nekoliko desetina hiljada eura, prevazilazio njegove lične i porodične mogućnosti, pokrenuta je humanitarna akcija, dobri ljudi priskočili su u pomoć i Adis je krajem oktobra 2014. operiran u bolnici u Istanbulu.



Odstranjen je tada veći dio tumora, ali ostao je dio na mjestu gdje je bilo preopasno raditi kako se ne bi ugrozile vitalne životne funkcije.



Nepunu godinu nakon operacije, Adis je podvrgnut najsavremenijoj metodi robotskog radijskog zračenja tzv. cyber-nožu, što je koštalo dodatnih 7.500 eura.



Očekivalo se da će na tome stati i da će tada dobiti bitku protiv opake bolesti, ali naknadne kontrole pokazale su blagu progresiju.



Hebiović sada ponovo mora na operaciju u istanbulsku bolnicu, za šta je ovaj put potrebno oko 40.000 eura.



- Sada doktor preporučuje operaciju, da to ponovo odstrani na vrijeme dok nije izazvao pritisak na određene centre ili nerve. Adis se dobro osjeća, radi, polaže magistarski, ali doktor preporučuje da se uradi zahvat i da se dugo ne čeka - kaže njegov otac Emin.



Svjesni da se radi o enormnoj svoti novca, njegovi prijatelji su putem društvenih mreža pokrenuli novu humanitarnu akciju te mole sve ljude dobre volje da pomognu u liječenju mladog imama.



Pet načina za uplate



Za uplate u BiH otvoren je račun u „Union banci“ Sarajevo, filijala Konjic, broj je 1027121501113952. Uplate se vrše na ime Adis Hebibović - JMBG: 0810990151972.



Uplate iz inozemstva mogu se izvršiti kod „Union banke“ Sarajevo; SWIFT: UBKSBA22, na ime Adis Hebibović, Glavatičevo142 88400 Konjic; IBAN: BA391027121501113952.



Uključila se i organizacija Pomozi.ba, koja je ustupila svoj Paypal: [email protected] kao i broj 17002, jedinstven za sve telekom operatere, a pozivom se doniraju dvije KM.



Uplate u Austriji na račun ove organizacije mogu se izvršiti kod „Erste bank“; IBAN: AT64 2011182266475400; BIC: GIBAATWWXXX; Wien, Oestereich; Name: hilfhelfen-pomozi.ba; Verwendungszweck: Adis Hebibović.



Uz to, Adis se može kontaktirati na broj telefona 061/915-926.





(Avaz)