Dječak Jasmin svoje liječenje mora započeti u Turskoj i za prve pretrage potrebno je oko 16.000 KM.

Na slici iznad je Jasmin Dizdarević, petogodišnjak iz Bihaća. Mnogi su do sada čuli za njega, jer su se već radile humanitarne akcije da bi se dječak mogao liječiti. Za one koji nisu čuli, Jasminu je uspostavljeno više dijagnoza, a one su: Epilepsia (Sy Lennox - Gastaut), Microcephalia, Ventriculomegalia, Leucomalatio frontotemporoparietalis bil. i zaostajanje u psihomotornom razvoju.



Do sada se je liječio u Tuzli, Sarajevu i Sloveniji, ali nažalost bezuspješno.

Roditelji ne žele odustati, pa će pomoć potražiti u Turskoj, ali kako otac sam radi kao konobar, nisu u financijskoj mogućnosti da to sami ostvare, pa im je potrebna vaša pomoć.



Otac je kontaktirao Memorial Şişli bolnicu u Istanbulu, gdje su mu oni dali predračun za pretrage, kako bi oni onda odlučili koji oblik lječenja je najbolji za našeg malenog Jasmina.



U pretrage spadaju:



-Konsultacije kod doktora

-Kranalni MRI pod anestezijom

-EEG 24satno snimanje pod anestezijom



Sve to, plus avionske karte i plus smještaj i hrana bi ih koštalo oko 8 000 eura.



Nakon što se obave sve pretrage, doktori će dati konačnu cifru za Jasminovo lječenje. Dragi prijatelji, mi vas od srca molimo da još jednom udružimo svoje snage i pomognemo još jednom nedužnom djetetu da ima što sretnije i bezbrižnije djetinjstvo.



Jasminu možete pomoći tako što ćete uplatiti novac na slijedeće brojeve žiro računa:



Za uplate iz BiH:

3385-0025-1004-8549

broj knjižice: 40517660001



Za uplate iz inostranstva:

S.W.I.F.T ili BIC:

UNCRBA22

ACC40517660201 EURO

ACC40517660214 CHF

ACC40517660226 SEK

ACC40517660236 DKK

IBAN: 393385004077923375



