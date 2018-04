Danijela Muratovića život nije mazio od malih nogu. Napušten je po rođenju, odrastao u Domu za nezbrinutu djecu u Zenici i od 18. godine prepušten je ulici. Danas živi u neuslovnom podrumu zgrade od šest metara kvadratnih.

Foto: 24sata.info

Članovi humanitarne organizacije "Budi dio hajra" iz Busovače posjetili su Muratovića nakon dojave i uvjerili su u kako teškom stanju živi, te da je u depresiji.



"To je mala prostorija sa svega pet do šest kvadrata, gdje nema struje, a ni vode. Ta prostorija je topla zimi jer prolazi cijev od grijanja kroz nju, ali je ljeti hladna i tamna. Danijel je redovan na namazima zeničkih džamija i voli da praktikuje vjeru, ali kako kaže većinom je sam pa često padne u depresiju i jako mu je teško. Bez ikakvih primanja, nemoćan i shrvan uspio je doći do majčinog broja telefona, te nakon što se predstavio dobio je dogovor da je više ne zove jer se ona preudala i sadašnji muž ne zna da je ona bila u braku, a kamoli da ima dijete. Ko je Danijelov otac ne zna ni on sam. On većinom jede konzerviranu hranu jer nema struju niti frižider da bi hranu mogao držati", kažu nam iz H.O. "Budi dio hajra".



Iz organizacije mole sve dobre ljude da pomognu kako bi Danijelu mogli plaćati kiriju za garsonjeru bar za godinu dana, te kupiti hranu i higijenske proizvode.



Humanitarna akcija će trajati do 10.05.2018. godine, a svi koji žele uzeti učešće u ovom plemenitom poduhvatu mogu svoje uplate izvršiti na sljedeći žiro-račun, uz obaveznu naznaku "za Danijela".



Uplate iz BH:

Primalac: Udruženje "Budi dio hajra"

Broj transakcijskog racuna kod BBI: 141 437 532 0020 722

Adresa: Bare, b.b. Busovača



Uplate iz inostranstva:

Account with institution: BBIBBA22XXX

BOSNA BANK INTERNATIONAL DD SARAJEVO

SARAJEVO, BOSNIA AND HERZEGOVINA



Beneficiary customer: UDRUŽENJE ZA POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM PORODICAMA BUDI DIO HAJRA

Beneficiary address: BARE BB BUSOVAČA BOSNA I HERCEGOVINA

IBAN/Account number: BA391414375310003338

SWIFT/BIC: ABANSI2X

(Klix)