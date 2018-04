Ansambl Ornament organizira humanitarni koncert za pomoć Ahmetu Bebaniću-Baraču, koji boluje od bolesti krvi mijelofibroze.

Ahmet Bebanić / 24sata.info

Na koncertu koji će se održati u srijedu, 18. travnja, s početkom u 20 sati u društvenom domu u Potocima, nastupit će mostarski pjevači Adnan Jerlagić, Salem Sihirlić, Adnan Pajević, Anid Ćušić, Valentino Perutina, Mira Medan, Semir Hrbinić i Anel Ćorda.



Specijalni gosti koncerta su Elmedin Kadrispahić i Belma Karšić.



Kompletan prihod od prodanih ulaznica bit će usmjeren za Bebanićevo liječenje. Ulaznice se već mogu kupiti na prodajnim mjestima: Caffe Labud, Slastičarna Zlaja, Ceffe The Wall, Restoran Borik 1, Brijačnica Haris i TR Aldi u Potocima, zatim u restoranu Borik, Auto-servisu Begić i grillu Champion u Željuši, u TR B-Ajlina u Humima, TR Sanda u Prigrađanima, Biffeu Olimpijada i Petrol Caffe baru To Go u Salakovcu, TR Mujan u Podgoranima, Caffe kod Ahme u Lišanima, Caffe AMK u Livču, Pekari Ello u Vrapčićima, Studentskom hotelu Mostar i prostorijama Sportskog saveza Grada.



Također, na svim prodajnim mjestima mogu se uplatiti i donacije za liječenje Ahmeta Bebanića.



Donacije se od ranije mogu uplatiti i na žiro račun Ansambla Ornament 1606020000204007, kod Vakufske banke. Za dodatne informacije možete nazvati i na broj telefona: 060 327 7560.



Partneri koncerta su Grad Mostar, Restoran Borik, Alien Artmedia, Green i Securitas.



(FENA)