Trinaestogodišnji Adel Pašalić iz Zenice dnevno ima po 50 epileptičnih napada, a u razgovoru za naš portal njegova majka Belinda je istakla kako je njihova jedina želja njegovo ozdravljenje i normalan život.

Belinda i Adel Pašalić

Epileptični napadi kod Adela počeli su s 4. mjesecom života kada je primio injekciju, a boravak kod doktora i u bolnici postao je način života Belinde i Adela. Kod 13-godišnjeg Adela dijagnosticirano je medikamentozno rezistentna epilepsija.



“Sumnja se na tzv. Dravet sindrom jer je genetska analiza pokazala mutaciju, ali konačnu dijagnozu još nemamo. Uz sve to, Adel ima još dodatnih tegoba oko govora, hoda, pažnje, probleme s termoregulacijom, slabu cirkulaciju i problem s kostima. To je dijete koje želi samo normalan život”, govori Adelova majka.



Epileptični napadi kod Adela učestaliji su u večernjim satima zbog čega se njegova majka ne odvaja od njega.



“Adel navečer ima napade i spava pored mene kako bi ga mogla držati za ruku i osjetiti napade. Preko dana je puno usporen i teško mu je funkcionirati. Obraćala sam se našim organizacijama i institucijama Zeničko-dobojskog kantona, ali nije bilo nekog efekta”, dodala je Belinda.



Osim što su mu epileptični napadi stvorili brojne probleme, njegovu majku boli što su mu oduzeli i djetinjstvo.



“Adel je dječak fenomen s obzirom na to šta proživljava. Čudo je i živ. Sve ga to ometa u životu, nema ni druga ni drugaricu, ima samo sestru, oca i mamu i uvijek smo s njim”, govori Belinda.



Belindu su prije nekoliko dana kontaktirali i s Acibadem klinike u Turskoj gdje su voljni primiti Adela i obaviti pretrage, a za nekoliko dana će poslati i predračun za njegovu hospitalizaciju.



Adelu možete pomoći i vi:



Broj računa u KM: 1610000000000011

partija 09550397694 Adel Pasalic



Za uplate iz inostranstva:

Beneficiary bank: Raiffeisen bank dd BiH

Swift code: RZBABA2S

Iban code: BA391613000073480756

Beneficiary name: Belinda Pasalic

PayPal: [email protected]



(Klix.ba)