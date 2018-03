Dvadesetpetogodišnja Nerma Husejnović treba pomoć dobrih ljudi. Jedna je od oboljelih građana naše zemlje koja nije u stanju finansirati svoje liječenje.

Nerma Husejnović / 24sata.info

Prije dva mjeseca, zahvaljujući dobrim ljudima koji su na različite načine prikupili oko 4.000 KM, bila je u Turskoj u specijaliziranoj bolnici Acibadem gdje je obavila pretrage o bolesti koju ima. Još nije utvrđena tačna dijagnoza, a kako bi to bilo urađeno potrebne su dodatne pretrage i liječenje u turskoj klinici.



Prema procjenama, odnosno predračunima iz bolnice, za to je potrebno oko 15.000 KM. Nerma, koja živi s majkom nema taj novac, pa kroz poziv dobrim ljudima pokušava sakupiti neophodna sredstva.



Inače, iza ove mlade žene je težak dio života. Već je neke bolesti pobijedila, imala je operaciju i odstranila bubreg, što je dodatno otežavajuća okolnost pri liječenju sadašnje bolesti. Doktori u BiH su joj s rezervom dijagnosticirali multipla sklerozu, no, niko od njih sa sigurnošću nije potvrdio da je u pitanju takvo oboljenje. Zbog toga je i potrebno uraditi pretrage koje nije moguće uraditi u našoj zemlji.



Gubici svijesti kod Nerme su danas česti, javili su se problemi s urinarnim traktom, pa je potrebno čim prije obaviti pomenute pretrage i eventualno izvršiti operativne zahvate.



Ova mlada oboljela osoba ne gubi nadu. Vjeruje da će biti dobrih ljudi koji će joj pomoći, te da će uskoro za nju doći ljepši dani. Treba reći da je termin za odlazak u tursku kliniku bio 20. mart, ali zbog nedostatka sredstava, dat je novi termin, 22. april.



Svi oni koji učestvuju u akciji prikupljanja pomoći za Nermu, pozivaju građane cijele BiH da pomognu u njenom ozdravljenju.



Na društvenoj mreži Facebook oformljena je grupa pod nazivom "Pomozimo Nermi Husejnovic da ozdravi" gdje vrijedni aktivisti pokušavaju na različite načine prikupiti sredstva koja su joj potrebna za liječenje. Također se redovno objavljuju informacije o trenutnom stanju.



Prije mjesec dana aktiviran je i humanitarni broj za pomoć ovoj mladoj osobi.

Pozivom na broj 090-291- 074 (BH Telecom) donirate 2 KM za liječenje Nerme Husejnović.



Ukoliko i vi imate način i želite pomoći, ovo su računi na koje možete donirati sredstva.



Broj TR za uplatu iz BiH: 3384202121714133 - UniCredit bank

Broj za uplatu iz inostranstva: 40598173101

IBAN: BA 39 3384 2028 2171 5506

SWIFT: UNCRBA22

Na ime Nerma Husejnović sa naznakom "Pomoć za liječenje"



Kontakt:



Nerma Husejnović +387 61-808-643



(Klix.ba)