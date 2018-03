Tri sarajevske narodne kuhinje, "Stari Grad", "Merhamet" i "Crveni krst FBiH", dobile su nevjerovatne donacije vrijedne čak milion konvertibilnih maraka.

Novac je u testamentu donirao neimenovani čovjek iz Kanade, a ove informacije za radio "Kalman" potvrdila je šef narodne kuhinje "Stari Grad" Zilha Šeta, poznata i kao tetka Zilha.



"Ovo je zaista iskreno i iz duše i svako može da provjeri ko dođe u kuhinju i vidi naš rad, rad građana i onih građana koji to primaju. Nisu oni samo korisnici kuhinje, oni su svi naše komšije. Ugodno smo iznenađeni. Blagajnica je otišla u banku i kad smo vidjeli da se najedanput povećao račun mnogo, znali smo da ima jedan ostavinski postupak, ali nismo vjerovali da će se to riješiti. Tako je to išlo već od 2008. godine", rekla je tetka Zilha i dodala da se iznos dijeli na tri jednaka dijela.



Ona je dodala da je ostalo još 20 do 30 hiljada maraka da se uplati, te da se taj novac očekuje u narednih par dana.



"Nama je već uplaćeno 270.000, a isto toliko i drugim javnim kuhinjama. Jer su računi bili na dvije-tri banke. To je gospodin koji je živio u Kanadi i testamentom ostavio šta kome pripada i testamentom je naglašeno 'samo za hranu'", dodala je Zilha.



Ona je istakla da će ova donacija osigurati da kuhinja cijelu godinu ima za osnovne prehrambene namirnice.



"Ima čovjek koji prati izvršavanje testamenta i sutra će doći na sastanak da odvojimo račune i to ćemo lako uradimo", zaključila je Šeta.



Čovjek je porijeklom iz okoline Rogatice.

