Mladoj Đenani iz mjesta Karaula kod Travnika koja se bori sa tumorom teškim 18,5 kg hitno je potrebna naša pomoć. Pozivom na jedinstveni broj 17007 doniraju se 2 KM broj je za sve operatere (BH Telecom, M:tel, Eronet i Telemach) saopćeno je iz Udruženja Pomozi.ba.

Foto: Agencije

Kako se navodi, tumor težak 18,5 kilograma napada Đenani arteriju, proširio se na gotovo cijelu zdjelicu, maternicu i ostatak abdomena.



Iz Udruženja Pomozi.ba preciziraju da je Đenana postala siroče kad je imala samo pet godina. Tada je (tokom ratne 1993.) gledala kako joj je otac živ zapaljen, pred njenim očima. Prije deset godina doživjela je još jedan tragičan događaj. Nekako je u to vrijeme i oboljela (od 8.03. 2009. godine). Ta bolest napada njeno tijelo, a dosad je imala pet operacija i 27 ciklusa kemoterapije.



I pored činjenice da Đenana nema novac da plati operaciju, bolnica Medical Park u Istanbulu odučila je da već danas (ponedjeljak, 19.03.) izvrši operativni zahvat jer je Đenana sa 29 godina životno ugrožena. Operacija košta 32.000 eura i sad je, po ko zna koji put, na svima nama da pokušamo da skupimo taj novac. Osim jedinstvenog broja 17007, pomoći se može i putem PayPala i naših standardnih računa u produžetku:



PayPal: [email protected]



Za uplate iz BiH:

Intesa Sanpaolo Banka BiH154-180-20085330-48



Za uplate iz inostranstva:

Banks name: Intesa Sanpaolo Banka BiH

SWIFT CODE:UPBKBA22

IBAN: BA39 1541802008533048

Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo

Svrha: Pomoć za Đenanu



Za uplate na račun naše organizacije u Austriji:

ERSTE BANK

IBAN: AT64 2011182266475400

BIC: GIBAATWWXXX

Wien, Oestereich

Name: hilfhelfen-pomozi.ba



(FENA)