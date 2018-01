Šestomjesečni Arslan Kulačić, koji je jutros s majkom stigao u istanbulsku kliniku Acibadem, uspješno je operisan, a njegovo trenutno stanje je stabilno.

Arslan Kulačić / 24sata.info

"Moraju se sačekati naredna 24 sata i pratiti njegovo stanje. Arslanova majka vam se svima zahvaljuje na podršci. Trenutno nije sama, tu je tim ljudi koji je uz nju dok Sabahudin, koji je trenutno na putu, ne stigne. Još jednom, hvala vam svima na porukama podrške, pozivima i svemu ostalom čime ste pokazali da ste uz Arslana i njegovu porodicu", napisao je administrator stranice "Pomozimo Arslanu da živi".



Podsjećamo, Arslanu je pri rođenju dijagnosticiran tumor na mozgu i operisan je na UKC-u Tuzla. Nažalost, tumor se vratio. Liječenje u Turskoj bi trajalo 18 mjeseci, a cijena terapije je 133.000 eura, plus troškovi za dodatne preglede, analize krvi ili druge intervencije te transport do Turske.



Zahvaljujući dobrim ljudima koji su se angažovali da se što prije prikupi novac za liječenje, Arslan je jutros prebačen do aerodroma gdje ga je čekao bolnički avion iz Turske kojim je prebačen na kliniku u pratnji majke Amire. Njegovi roditelji objavili su videosnimke na Facebooku u kojima su se plačući zahvalili svim dobrim ljudima koji su pomogli da ovako brzo dođe do realizacije.



Ukoliko ste u mogućnosti finansijski pomoći u liječenju malog Arslana to možete učiniti uplatama na sljedeće račune:



Uplate iz BiH:

Sparkasse Bank dd BiH

Sabahudin Kulačić

199-462-60542828-25



Uplate iz inozemstva:

SWIFT CODE: ABSBBA22

Sparkasse Bank DD BiH

Zmaja od Bosne 7

71000-SARAJEVO

BENEFICIARY: BA39 1994 6260 5428 2825

Sabahudin Kulačić

Hase bega Huseinovića 1G 72220 Nemila-Zenica



PAY THROUGH:

SWIFT: GIBAATWG

1. ERSTE GROUP BANK AG WIEN



Također, možete pomoći uplatom na GoFundMe site na sljedećem linku:

https://www.gofundme.com/arslan-medical-fund-for-cancer/donate



Pozivom na broj 17006 donirate 2 KM za Arslanovo liječenje. Broj je aktivan za sve operatere.



Sve informacije o Arslanovom zdravstvenom stanju možete pronaći na Facebook stranici "Pomozimo Arslanu da živi".



(Klix.ba)