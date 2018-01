Jasminu Zubčeviću iz Tuzle, oboljelom od rijetke bolesti grčenja i odumiranja nervnih ćelija i dalje je potrebna pomoć. Svaka tri mjeseca mora u Sloveniju po terapiju koja sprečava trzanje. Terapija je preskupa i može je dobiti samo zahvaljujući humanim ljudima.

Foto: Agencije

Jasmin Zubčević poznat je kao veliki humanista i aktivist nekoliko nevladinih organizacija koje je svojim učešćem pomagao pri spasavanju mnogih života. Završio je Mješovitu srednju građevinsko-geološku školu, likovni smjer. Volio je slikanje i dobijao nagrade za svoje radove. Bio je jedan od boljih studenata Filozofskog fakulteta na Odsjeku za socijalni rad. Ovo dijete šehida, obolilo je u 25.toj godini. Sada mu je 29.



"Nije mogao hodati, nije mogao pričati. Zatvorio se u sobu. Nije mogao ništa i otišli smo doktoru", kazala je Jasminova majka Sadeta Zubčević.



Nalaz je pokazao grčenje i odumiranje nervnih ćelija, a u Sarajevu su rađeni testovi genetike te je zaključeno da ima genetičku bolest.



Jedna injekcija koju Jasmin prima košta 540 KM, a njemu je potrebno pet do sedam injekcija svaka tri mjeseca.



Po terapiju Jasmin ide sa majkom u Sloveniju, a svaki njihov odlazak sa troškovima klinike i terapije košta oko 6.000 KM. Zahvaljujući prethodnim humanitarnim akcijama uspijevali su skupiti novac. Međutim, bliži se vrijeme za novu terapiju i ponovni odlazak, javlja TVTK.



"Zadnji put smo bili u Sloveniji 24. oktobra. Prima terapije u mišiće, glavu i vrat i to mu poboljšava kretanje, govor, počeo je da jede i da se kreće. Čim ne primi terapiju njemu se stanje pogoršava", rekla je Jasminova majka.



Novu terapiju Jasmin bi trebao primiti najdalje do polovine februara.



"Meni je teško. Sve boli. Ne mogu jesti, piti. Ne mogu se okupati. Ne mogu ništa sam", kaže Jasmin Zubčević.



Ljekari iz Slovenije predložili su operaciju. Oni koji Jasminu žele omogućiti ponovni odlazak u Sloveniju na terapiju i eventualno zakazivanje operacije, uplate mogu izvršiti u SBERBANK na račun br. 1404015000237169 na ime Jasmin Zubcevic. Za uplate iz inostranstva također u SBERBANK na račun broj BA391404014100089197 SWIFT code SABRBA22.



Korisnici BH Telekoma pozivom na Humanitarni broj 090/291-002 mogu donirati 2 KM za Jasmina. I Udruženje likovnih umjetnika najavilo je humanitarnu akciju za Jasmina Zubčevića, odnosno aukciju slika za 4. mart.



(FENA)