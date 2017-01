Heribert Hölz, osnivač humanitarne organizacije „Bosnienhilfe" je u intervjuu za Rhenische Post govorio o 25 godina postojanja humanitarne organizacije i planovima za budućnost, prenosi Deutsche Welle.

Foto: 24sata.info

Heribert Hölz je prošle godine u BiH boravio tri puta.



- Sljedeći put idem u proljeće i biće to moje 86. putovanje u Bosnu - kaže Hölz.



On kaže da u svijetu postoji dosta kriznih područja, tako da se smanjuje interes za situacijom u kojoj se nalaze ljudi na Balkanu.



- Sigurno je da trenutno imamo zemalja u kojim su ljudi siromašniji. To čujem od drugih ljudi - kazao je on.



Na pitanje da li u Bosni postoji socijalna država koja pomaže u takvim slučajevima, Hölz odgovara da ne "u onom obliku kako je mi poznajemo".



- Neke starije osobe moraju živjeti od 50 eura koliko iznosi njihova mjesečna penzija. Malo je onih koji su zdravstveno osigurani. Ponekad tim ljudima novčano pomažu rodbina i prijatelji. Neki imaju rodbinu u inostranstvu koja im ponekad pošalje novac. To se sa našim uslovima uopšte ne može porediti. Ljudi u Njemačkoj ne znaju koliko im je dobro - naveo je.



Hölz dalje u intervjuu ističe da je pozitivno iznenađen i sretan što je ova humanitarna organizacija samo prošle godine prikupila donacije u vrijednosti od 158.000 eura. On smatra da je razlog što su Nijemci spremni donirati sredstva za BiH taj što ljudi više vjeruju jednoj osobi nego nekoj anonimnoj organizaciji.



- Donatori znaju da je njihov novac zaista stigao u prave ruke, dakle onima kojim je najpotrebniji - kazao je.



Ocijenio je da u BiH za ljude ne postoji neposredna opasnost za njihov život.



- Subjektivno mogu razumjeti da mnogi od njih sanjaju o boljem životu u Njemačkoj. Ali, objektivno gledajući, ne mogu svi iz Bosne doći nama - rekao je on.



Često se govori o „pomoći za samopomoć", a Hölz kaže da njegova organizacija to jednim dijelom i radi kroz pomoć raznih poljoprivrednih projekata.



- Ali i „samopomoć" ima svoje granice. Jedna žena, 80-tih godina, kojoj je potrebna ambulantna njega, s takom vrstom pomoći ne može izaći na kraj - rekao je, između ostalog, Hölz za Rhenische Post.

(fena)