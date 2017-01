Radnica jedne kakanjske prodavnice, Irma Gredić-Lopo pokrenula je humanitarnu akciju za sve građane Kaknja kojima je potrebna pomoć u vidu besplatnih jakni koje ustupaju sugrađani, javlja Anadolu Agency (AA).

Gredić-Lopo uposlenica je jedne prodavnice odjeće u Kaknju specijalizirane za prodavanje dječije odjeće, ali je svojom akcijom željela da obuhvati stanovnike svih uzrasta.



Akcijom "Imaš jaknu viška – ostavi, trebaš jaknu – uzmi“ po uzoru na druge gradove u Evropi želi pomoći onima koji sebi u hladnim zimskim danima ne mogu priuštiti jakne i druge odjevne predmete.



"Ove godine su veliki minusi, dosta naroda nije u mogućnosti da sebi priušti jaknu, i ima dosta socijalnih slučajeva. Dobrodošli su svih uzrasta, sve odrasle osobe koje imaju u ormaru, negdje sa strane sklonjeno, viška neki odijevni predmet. Može učestvovati bilo ko, a pozivam sve da ostave i skafandere i sve ostale odijevne predmete koji će nekome dobro doći u ovim zimskim danima“, rekla je Gredić-Lopo.



Navodi da će akcija trajati do kraja zime.



"Vidjet ćemo koliki će biti odziv. Danas su neki ljudi dolazili da se raspitaju, svi su rekli da imaju po nešto viška i da je dobra ideja i svi su zadovoljni akcijom“, dodala je Gredić-Lopo, rekavši da se nada da će se akcija proširiti i na druge gradove.



Svi koji trebaju neki odijevni predmet mogu doći ispred prodavnice odjeće u Ulici Branilaca, u Kaknju, gdje će biti prikupljeni jakne i drugi odijevni predmeti za one kojima su potrebni.



Irma Gredić-Lopo naišla je i na podršku šefa prodavnice u kojoj radi, koji je donirao dvije dječije jakne, dok je i sama Gredić-Lopo donirala jednu dječiju jaknu, u nadi da će to potaknuti i druge građane Kaknja da se odazovu na akciju.



Slična akcija pokrenuta je i u nekoliko drugih gradova u Bosni i Hercegovini, u nadi da će se na ovaj način pomoći svima koji u zimskim danima sebi ne mogu priuštiti odjeću koja je prijeko potrebna.

(AA)