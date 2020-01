Republika Srpska (RS) će 20. januara ponuditi na prodaju entitetske trezorske zapise, vrijedne 30 miliona KM, kako bi prikupila novac za finansiranje budžetskih izdataka.

Ilustracija / 24sata.info

To su prve ovogodišnje kratkoročne hartije od vrijednosti kojima se zadužuje taj bh. entitet.



Nominalna vrijednost trezorskog zapisa je 10.000 KM, a datum dospijeća je šest mjeseci, dok nije određena valutna klauzula.



U javnom pozivu Ministarstva finansija RS-a, objavljenom na Banjalučkoj berzi, precizira se da je ovo 60. aukcija trezorskih zapisa RS.



Maksimalan iznos kratkoročnog duga RS-a u toku ove godine može biti najviše do osam posto redovnih prihoda ostvarenih u prethodnoj godini.



RS planira da se u ovoj godini dugoročno zaduži u maksimalnom iznosu do 315 miliona KM, dok bi kratkoročna zaduženja mogla da iznose do 227,8 miliona KM.



U odlukama o dugoročnom i kratkoročnom zaduženju RS, koje su usvojene u Narodnoj skupštini RS, navedeno je da će se spomenuta sredstva osigurati kreditnim zaduženjem kod domaćih i inostranih kreditora, te emisijom dugoročnih i kratkoročnih hartija od vrijednosti na domaćem finansijskom tržištu.



Iz Banjalučke berze su nedavno saopćili da su lani na porast njihovog ukupnog prometa najveći uticaj imale javne ponude obveznica i trezorskih zapisa RS, u vrijednosti od 325 miliona KM.



- Proteklu godinu na Berzi je obilježio promet dužničkim hartijama od vrijednosti. Promet obveznicama i trezorskim zapisima na primarnom i sekundarnom tržištu je iznosio 84 posto od ukupnog prometa – precizirali su iz Berze.



Stanje ukupnog duga RS na kraju septembra 2019. godine, prema preliminarnim podacima Ministarstva finansija, iznosi pet milijardi i 381,19 miliona KM.



(FENA)