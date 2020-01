Gradska uprava Zenice dogovorila je da će privremeno od sutra usluge javnog prijevoza u tom gradu, umjesto JKP "Zenicatrans-prevoz putnika", obavljati kompanije Prevoz putnika Zavidovići i Babić Biss-tours Zenica, saopćila je novinarima Zerina Polić-Zolota, šefica Odsjeka za puteve i saobraćaj u Gradskoj upravi.

Foto: FENA

- Građani ovog grada od Nove godine nemaju javni linijski prijevoz putnika, zbog blokade u JKP "Zenicatrans". Zakon o komunalnim djelatnostima obavezuje resornu službu da u takvim slučajevima poduzme hitne mjere, tako da smo se odlučili da privremeno angažujemo druge licencirane prijevoznike kako bismo omogućili da građani ovog grada ne trpe posljedice blokade - kazala je Polić-Zolota.

Redovi vožnje su, najavila je, "skoro isti kao što je održavalo JKP Zenicatrans".

- Nastojali smo prijevoz dodijeliti prijevoznicima koji će pokriti sve linije grada Zenica, dakle i one rentabilne i nerentabilne, kako bi svi imali javni prijevoz. Bitno je napomenuti da je ovo samo privremeno rješenje, do oporavka Zenicatransa ili do provođenja zakonom uspostavljene procedure usklađivanja, ovjere i registracije redova vožnje, na koju će se pod istim uslovima moći svi prijaviti - istakla je Polić-Zolota.

Ona nije mogla kazati na koji će način biti riješena situacija sa JKP Zenicatrans-prevoz putnika, čijih dio radnika treći dan štajkuje glađu u holu Autobuske stanice, a drugi dio radnika trenutno na platou ispred zgrade Gradske uprave čekaju poziv za sastanak, na kojem žele dogovoriti novu hitnu tematsku sjednicu Gradskog vijeća.

( FENA)