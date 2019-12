Nermin Džindić, ministar energetike, rudarstva i industrije u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Džindić govorio je o budućnosti mostarskog preduzeća Aluminij, izgradnji Bloka 7, smanjenju cijene gasa od 1. januara 2020. godine, te uspjesima ministarstva na čijem je čelu.

Foto: 24sata.info

Najveće rezultate ostavrila je namjenska indrustrija koja obara sve rekorde.

- I ovu godinu smo završili jako uspješno. Prebacili smo plan od 306 miliona KM. Igman je imao plan od 119 miliona KM, završiti će sa 143 miliona. Iza toga Pretis po prvi put u istoriji bilježi 45 miliona KM prometa, Unis Ginex preko 40 miliona KM, BNT i Binas bilježe historijske rezultate od po 15 miliona KM prometa. Kad se vratimo unazad, 2015. Godine su sve te firme ili dio njih bio maltene pred zatvaranjem. Zabilježeno je značajno, rapidno povećanje produkcije, tehnološko unaprijeđenje. Plan za 2020. godinu je 330 miliona KM, a već imamo potpisane ugovore za narednu godinu, pa čak i 2021.godinu.

Govoreći o rezultatima rada Ministarstva energije, rudarstva i industrije FBiH, između ostalog, kazao je i:

"Blok 7 smo priveli kraju, počele su pripreme i radovi. Svakako da je to za pohvaliti."

Za gradnju Bloka 7, Džindić je rekao da su dobili sva zelena svjetla:

"Njegovom gradnjom gase se tri postojeća bloka koja konačno odlaze u istoriju. Imamo sa ekonomskog i ekološkog aspekta opravdan projekat. Mi ćemo sa puno manje ugla proizvoditi mnogo veču količinu energije. Kompletan projekat urađen je u skladu sa zakonom. Pripremni radovi krenuli su prije mjesec dana, očekujemo u roku od godinu dana da se završe pripremni radovi. Svi ugovori sa kineskim partnerom aktivni su i u fazi odvijanja."

Pripremne radove, kako je rekao Džindić, izvršava kompanije iz Zenice. Time pobija glasine da neće biti domaće radne snage.

No, Evropska energetska zajednica imala je i neke primjedbe:

"Dobili smo dvije primjedbe - Da li je dozovljena ili ne državna pomoć. To je bio glavni spor, otvorio se proces medijacije, održano je nekoliko sastanaka na tu temu, nije se uspjelo dogovoriti. Odnosno, zahtjev energetske zajednice je da se vratimo na početnu tačku, to znači da bi morali sve odluke Vlade Federacije, Parlamenta Federacije poništiti i vratiti se na početak. To nije u skladu sa zakonom."

"Paralelno sa ovom gradnjom imamo i plan prestrukturiranja energetskog sektora koji će omogućiti da ozdravimo rudarski sektor i rudnike dovedemo u funkciju, da mogu kontinuirano i dovoljno snabdijevati elektranu", dodao je federalni ministar kazavši da ovaj Blok mora postojati i funkcionisati, u suprotnom bi zatvaranjem postojeća tri bloka, Tuzlanski kanton prešao na grijanje na ugalj", dodao je.

O ovoj temi 14. januara biće održana i Posebna sjednica Parlamenta FBiH.

Kada je u pitanju mostarsko preduzeće Aluminij, Džindić je rekao da prethodne ponude nisu bile prihvatljive Vladi FBiH, no da će biti "još jedan sastanak sa Abraham grupacijom."

"Taj model tadašnjeg načina rada u Aluminiju nije bio održiv i ekonomski isplativ. Jasno sam pokazao model koji nije dobar i način na koji može. Nakon toga smo imali nekoliko kompanija koje su došle kod nas i tražile zajedničko partnerstvo da uđu u dokumentaciju, tražili papire privrednog društva, da izvrše dodatne analize. Na kraju sa prve dvije smo se rastali jer uslovi koji su bili postavljeni sa druge strane Vladi Federacije za nas nisu bili prihvatljivi."

Vlada Federacije BiH smanjima je veleprodajne cijene gasa distributerima za 8,59 odsto, ta odluka biće na snazi od prvog januara, no da li to znači i smanjene cijene gasa za krajnje korisnike?

"Prošla godina je obilježena oscilacijama što se tiče cijena gasa od strane FBiH prema distributivnim kompanijama. Pokušao sam nekoliko puta da objasnim da kantonalne firme nisu pratile odluke Federacije - Kad je Vlada smanjila 45 posto cijenu prema građanima, distributivne kompanije su zadržavale profit ne smanjujući cijenu prema korisniku i time liječili probleme", rekao je Džindić te dodao:

"Vlada FBiH prošle godine u maju donijela je odluku za povećanje, iz razloga što je cijena od Gasproma povećana. Sada je došlo do blagog pada cijena, i kantonalne firme bi trebale kad dobiju ovo smanjenje da proslijede to prema krajnjim potrošačima. Oni moraju odreagovati, efekat smanjenja cijene moraju osjetiti i građani i privreda KS."

Ispred Vlade Federacije danas su održani i protesti radnika firme Borac Banovići, federalni ministar je istaknuo kako su oni svoje obaveze prema njima završili, no danas su bili primorani da mole kantonalnu vladu da i oni izvrše svoje obaveze prema tim radnicima kako bi bili u mogućnosti da konačno idu u penziju.

(24sata.info )