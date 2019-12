Ministar finansija i trezora u Vijeću ministara u tehničkom mandatu Vjekoslav Bevanda izrazio je očekivanje da u ponedjeljak, 23. decembra, bude imenovano novo Vijeće ministara, što bi omogućilo da se uđe u proceduru dogovaranja i usvajanja novog fiskalnog okvira, te budžeta BiH za 2020. godinu.

Vjekoslav Bevanda / 24sata.info

"Predsjedavajući Vijeća ministara je taj koji saziva Fiskalno vijeće. Za očekivati je da to uradi što prije kako bismo dobili globalni fiskalni okvir", rekao je Bevanda, koji se nada da će budžet BiH za 2020. godinu biti uvećan.



Navodeći da je za maksimalistički iznos budžeta, ali da sumnja da će dobiti podršku entiteta, Bevanda, koji bi i u novom Vijeću ministara trebalo da ostane ministar finansija, rekao je da bi povećanje budžeta trebalo da ide i za prijem novih graničnih policajaca i opremanje Granične policije.



Osim toga, dodao je Bevanda, povećanje budžeta potrebno je i radi povećanja primanja vojnicima i policajcima, ali i da Uprava za indirektno oporezivanje završi granične prelaze od bitnog značaja, poput Svilaja.



Bevanda je precizirao da je budžet za 2020. godinu pripremljen i da se čeka zahtjev Predsjedništva da im bude dostavljem.



On je izrazio zadovoljstvo što je danas završeno usvajanje budžeta BiH za 2019. godinu, ističući da se ovim stvaraju mogućnosti za sprovođenje Zakona o policijskim službenicima, te primjenu odluke o povećanju toplog obroka zaposlenim u institucijama BiH izuzev izabranim i imenovanim zvaničnicima.



Bevanda je upozorio da bez usvajanja budžeta za 2019. godinu BiH ne bi mogla ispuniti obavezu koja se tiče kontribucije za IPA sredstva, kao ni dugove za kupovinu zgrada za smještaj institucija BiH.



"Važni su i sporazumi koji su usvojeni jer omogućavaju implementaciju 80 miliona grant sredstava i aktiviranje sporazuma vrijednih 600 miliona eura", istakao je Bevanda.



On je zaključio da je potrebno sada nastojati da što prije bude usvojen budžet BiH za narednu godinu.





(24sata.info)