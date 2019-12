Vlada Federacije BiH donijela je, na protekle dvije sjednice, nekoliko odluka od izuzetnog značaja za poljoprivrednike.

Foto: Arhiv

Na sjednici održanoj prije desetak dana u Sarajevu usvojen je Budžet FBiH za 2020. godinu u kojem planirana sredstva za podršku poljoprivredi iznose 87 miliona KM, što je povećanje za više od 18 miliona KM u odnosu na ovu godinu.



Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić kaže da su ovim povećanjem budžetska izdvajanja za poljoprivredu u Federaciji BiH dostigla zadovoljavajući nivo za stvaranje boljih uslova za bavljenje poljoprivredom i zadržavanje stanovništva u ruralnim područjima.



- Osim toga, Vlada Federacije je u Program javnih investicija 2020.-2022. uključila Program ruralnog razvoja čija je vrijednost 209 miliona KM. Na raspolaganju poljoprivrednika bit će i grant sredstva IFAD-a i sredstva pretpristupnih fondova Evropske unije u iznosu od preko 20 miliona KM. S Razvojnom bankom dogovoreno je otvaranje dvije povoljne kreditne linije, među njima jedne za podršku poljoprivrednicima koji žele koristiti bespovratna sredstva EU. Veća izdvajanja za poljoprivredu omogućit će nam povećanje podrške u određenim proizvodnjama, kao i uključivanje nekih novih vrsta proizvodnji u Program poticaja. Dio sredstava bit će usmjeren u investicije neophodne da povećamo konkurentnost naših poljoprivrednih proizvoda i, u konačnici, smanjimo još uvijek veliki trgovinski deficiti u ovom sektoru - rekao je Dedić.



On je u petak održao prvi sastanak sa poljoprivrednicima na kojem se, između ostalog, razgovaralo o najboljim načinima raspodjele ovih sredstava.



- Ima određenih sugestija sa terena i radit ćemo na tome da što veći broj njih ugradimo u Program poticaja i Pravilnik za narednu godinu. U javnosti je neko vrijeme vladala percepcija da su poticaji neka vrsta socijalne pomoći, no trebamo imati na umu da poljoprivreda nije samo trošak. Vrijednost poticane poljoprivredne proizvodnje sa nivoa FBiH u prošloj godini iznosila je oko 240 miliona KM i dio toga novca se kroz PDV, doprinose zaposlenih i druge obaveze vratio u budžet. Za poljoprivredu vezan je i veliki broj radnih mjesta - naglasio je ministar.



Također, Vlada Federacije je u četvrtak u Mostaru utvrdila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Izmjenom precizirano je da izdvajanja za poljoprivredu moraju iznositi od tri do šest posto poreznih i neporeznih prihoda, koji ne obuhvataju doprinose za mirovinsko i invalidsko osiguranje.



- Dosadašnja formulacija je stvarala nedoumice oko toga radi li se ovdje samo o prihodima ili primicima budžeta u koja spadaju krediti i zaduženja. Sad tačno znamo u kojem rasponu treba da se kreću izdvajanja za poljoprivredu, te da se, pri trenutnoj visini budžeta, radi o iznosu između 68 i 135 miliona KM. Time smo stvorili pretpostavke da kako rastu prihodi Federacije, raste i njihov dio uložen u poljoprivredu - zaključio je Dedić, saopćeno je iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.





(FENA)