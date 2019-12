Premijer Federacije BiH Fadil Novalić danas je na Poslovnom forumu Privredne komore FBiH (PKFBiH) u Sarajevu izjavio da automobilska industrija u BiH ima dugogodišnju tradiciju, te da ovaj sektor karakteriše dinamičan razvoj i snažna izvozna orijentacija.

- Mi smo zemlja koja zaista ima iskustva u proizvodnji u automobilskoj industriji. Sjećamo se proizvodnje golfa u Sarajevu, a u automobilsku industriju je spadala i cijela industrija koju je radio FAMOS. I danas, 30 godina poslije ratnog razaranja te industrije, mi imamo dobru osnovu i dobro iskustvo. Iz te baze je nikla jedna nova automobilska industrija koja ima karakter dobavljača zapadnoj automobilskoj industriji. Međutim, ne može se zanemariti to da imamo sve pretpostavke za automobilsku industriju, znači iskustvo koje je osnovno, blizinu evropskog tržišta, te eminenetne dobavljače sa dobrim standardima. Također, ne može se zanemariti ni činjenica da automobilska industrija unatoč predviđanjima koja su išla uglavnom ka negativnom, ili krizama koje su se dešavale u toj industriji, da ni nakon 130 godina ne prestaje biti pokretač svjetske industrije – kazao je Novalić.



Napomenuo je da je četvrta industrijska revolucija, koja se odnosi prije svega na informatičku i smart komunikaciju, našla svoje pogodno tlo upravo u automobilskoj industriji koja je često nosilac i platforma na koju se sva dostignuća četvrte industrijske revolucije primjenjuju.



U Njemačku i Austriju, kako je dodao federalni premijer, izvozimo dvije trećine proizvoda od kojih su dominantno proizvodi automobilske industrije i svaku recesiju u zapadnoj Evropi i mi osjetimo.



- Osjetili smo je i na svom ekonomskom sistemu u zadnjih godinu dana zato što se bruto izvozni bilans poremetio za oko 800 miliona KM i to odmah utiče na naše ekonomske prilike. Međutim, Njemačka je zadnji kvartal pokazala +0,1 posto rast, tako da smo mi optimisti da će se ona izvući iz tog recesionog vala – naveo je Novalić.



Ovogodišnji Poslovni forum Privredne komore Federacije BiH koji se tradicionalno održava krajem godine, kako je kazao njen predsjednik Mirsad Jašarspahić, posvećen je automobilskoj industriji.



- Svjedoci smo da su u nekoliko zadnjih mjeseci u medijima objavljivane informacije o tome da neki veliki evropski automobilski brendovi preseljavaju svoje proizvodne kapacitetete, a uz to namjera nam je u fokus konferencije staviti i priču o privlačenju potencijalnih investitora, smart tehnologija, elektromobilnosti i drugo – dodao je Jašarspahić.



Podsjetio je da je u PKFBiH prije nekoliko godina osnovana Grupacija automobilske industrije koja je otvorila ured u Wolfsburgu u cilju bolje promocije i pozicioniranja bh. automobilske industrije.



- Tu mislimo na više od 50 kompanija koje već rade kao poddobavljači automobilskoj industriji i naš je cilj da se BiH regionalno pozicionira i da se u našoj zemlji svake godine organizuju događaji poput ovoga s obzirom da je to izuzetno potentna grana industrije, najviše vuče razvoj i predstavlja integrativni faktor za sve druge industrije – kazao je Jašaarspahić.



Kada je riječ o zakonskim propisima i uvozu elekričnih automobila, Jašarspahić je kazao da je PKFBiH putem svog Udruženja uvoznika novih automobila, zajedno sa ostalim segmentima komorskog sistema u BiH, uputila inicijativu za olakšanje uvoza elektro automobila napominjući da je prije toga potrebno radititi na poboljšanju infrastrukture sistema, punjača itd.



Zamjenik rezidentne predstavnice UNDP-a u BiH Sukhrob Khoshmukhamedov je izjavio da UNDP podržava ekonomski razvoj BiH, te da je jedan od važnih privrednih sektora u BiH upravo automobilska industrija. Dodao je da 90 posto proizvodnje ovog sektora ide u izvoz, a zapošljava 11.000 ljudi.



- To pokazuje da je ovaj sektor izuzetno važan, kako za zapošljavanje, tako i za izvoz – istakao je Khoshmukhamedov.



UNDP je izradio studiju o bh. autoindustriji u kojoj su analizirani trendovi i razvojne prilike. Khoshmukhamedov je kazao da će studija biti predstavljena na ovom forumu i da je veoma važno da vlasti u BiH uzmu u obzir nalaze i preporuke studije za dalju razvoj ove grane.



- Jedan od važnih segmenata studije jeste da se bavi tehnološkim promjenama koje se dešavaju u ovoj industriji, kao i kako se ta postignuća mogu primjeniti u BiH – dodao je Khoshmukhamedov.



Jedna od tema ovogodišnjeg Poslovnog foruma bit će privlačenje značajnih investicija u BiH kroz punu realizaciju potencijala i mogućnosti koje naša zemlja nudi ulagačima. Također, diskutovat će se o perspektivi automobilske industrije kako u Bosni i Hercegovini, tako i u svijetu. Na tu temu poseban osvrt će dati regionalni predstavnici vodećih svjetskih kompanija u automobilskoj industriji, kao i predstavnici kompanija koje rade na razvoju najaktuelnijih tehnologija u svijetu, kao što su npr. vožnja virtualnog vozila.



Na Poslovnom forumu učestvuju predstavnici renomiranih kompanija automobilske industrije, vlada, nevladinih i međunarodnih organizacija, te međunarodni eksperti iz oblasti automotiva. Poslovni forum je organiziran pod pokroviteljstvom premijera Federacije BiH, te uz sponzorsku podršku USAID WHAM projekta, UNDP-a, kao i kompanija Porsche BH, Hager Bosnia i Cromex d.o.o.



