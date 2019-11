Sastanak direktorice Međunarodnog sajma gospodarstva u Mostaru Dalfine Bošnjak i veleposlanika Narodne Republike (NR) Kine u BiH Ji Pinga sa suradnicima, na kojemu se razgovaralo o dugogodišnjoj uspješnoj suradnji Mostarskog sajma i Kine te o nastupu ove države na narednom sajmu, održan je u petak u Mostaru.

Foto: Fena

Direktorica Mostarskog sajma Dalfina Bošnjak podsjetila je kako je ovogodišnja zemlja partner Sajma NR Kina predstavila sve svoje gospodarske potencijale.



- Kao organizatori izuzetno smo sretni što je Kina prepoznala BiH kroz Mostarski sajam, što su izrazili veliki interes za ulaganje u BiH, a i što su naši gospodarstvenici iz BiH našli partnere u Kini i već je došlo do faze izvoza u tu državu - istaknula je Bošnjak.



Navela je također kako je veleposlanik Ping izrazio želju za nastavkom suradnje s Mostarskim sajmom i Bosnom i Hercegovinom.



- Zahvalna sam što je veleposlanik Ping danas ovdje s nama, a pogotovo zato što ćemo i dalje surađivati. Pokrajina Liaoning sudjelovat će na sljedećem Mostarskom sajmu, a Kina je zainteresirana da kroz projekte sudjeluje u BiH, ali je također zainteresirana i da gospodarstvenici iz BiH dođu u NR Kinu i predstave svoje gospodarske potencijale, kao i da izvoze u tu državu. Mi smo tu da stvaramo šanse i prilike, a sigurna sam kako će i gospodarstvenici iz navedenih zemalja to prepoznati te da će napraviti dobar posao - istaknula je Bošnjak.



Dodala je kako će se 23. Međunarodni sajam gospodarstva u Mostaru održati od 31. ožujka do 4. travnja, a zemlja partner bit će Mađarska.



- Mostarskom sajmu je najinteresantnije i najbitnije gospodarsko uvezivanje ne samo tvrtki iz Bosne i Hercegovine, nego iz cijeloga svijeta - kazala je direktorica Bošnjak.



Veleposlanik NR Kine Ji Ping kazao je kako je 22. Međunarodni sajam gospodarstva u Mostaru na njega ostavio dubok dojam.



- Mostarski sajam predstavlja važnu platformu za suradnju na zapadnom Balkanu i ostavio je dubok dojam na mene ne samo zbog sudjelovanja Kine kao zemlje partnera, već i zbog toga što sam vidio svijetlu perspektivu bilateralnih odnosa, praktične suradnje, trgovine i ulaganja između Kine i BiH u okviru suradnje Kine i zemalja Centralne i Istočne Europe. Kina trenutno intenzivno priprema i organizira tvrtke koje će sudjelovati na 23. Međunarodnom gospodarskom sajmu sljedeće godine kojemu želim još plodnije rezultate - istaknuo je Ping.



Dodao je također kako će NR Kina nastaviti šire otvaranje svog tržišta.



- Svi imamo udjela u budućnosti jedni drugih, a sve dok jedni druge razumijemo i tretiramo jednako, ne postoji problem koji se ne može riješiti. Trebamo težiti razvoju otvaranjem tržišta, produbljivati razmjenu i suradnju, pridržavati se jedinstva, rušiti zidove umjesto da ih gradimo i smanjivati trgovinske barijere te usavršavati globalne lance vrijednosti i opskrbe kako bi se razvijala potražnja na tržištu - naveo je Ping.



Kineski veleposlanik kazao je kako velik broj kineskih turista Stari most u Mostaru smatra najomiljenijom turističkom destinacijom.



- Sad stalno čujem kineski jezik na ulicama Mostara i vidio sam znakove na kineskom jeziku u nekim hotelima, zato vjerujem da će dolazak kineskih turista pomoći razvoju lokalnog gospodarstva - istaknuo je Ping.



Dodao je također kako će projekt dionice Koridora Vc u Čapljini, čiji je izvođač radova kineska tvrtka, uskoro krenuti s radom.



- Nadam se kako će više kineskih tvrtki sudjelovati u izgradnji infrastrukture u BiH te kako ćemo zajedno s Bosnom i Hercegovinom raditi na promicanju gospodarskog razvoja dviju zemalja i postizanju razvoja zajedničke pobjede i prosperiteta - kazao je Ping.





(FENA)