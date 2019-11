Vlada Republike Srpske (RS) utvrdila je danas, na sjednici u Banjoj Luci, po hitnom postupku, prijedloge izmjena i dopuna više zakona s ciljem povaćanja plaća za zaposlene koji zarade primaju iz entitetskog budžeta.

Povećanje plaća bit će od pet od 20 posto.



I pitanju se izmjene i dopune zakona o plaćama zaposlenih u organima uprave, Ministarstvu unutrašnjih poslova, institucijama pravosuđa, u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima, zaposlenih u oblasti kulture, visokog obrazovanja i studentskog standarda te javnim službama RS.



- Razlog za donošenje ovih zakona je uvećanje platnih koeficijenata i povećanje plaća za zaposlene u navedenim oblastima i to na način da se platni koeficijenti do 5,00 uvećavaju za 20 posto; platni koeficijenti od 5,50-10,90 za 10 posto; platni koeficijenti od 11,15 do 19,05 za sedam posto i platni koeficijenti od 19,25 do 26,23 za pet posto – pojašnjavaju iz entitetske vlade



Na taj način najniže zarade procentualno će se uvećati za 20 posto, a one najviše za pet posto.



- Izmjene ovih zakona predstavljaju još jednu u nizu mjera Vlade, koje doprinose privrednom rastu i povećanju plaća radnika, što će uticati i na povećanje potrošnje, a time i na poboljšanje cjelokupnog poslovnog ambijenta u RS. Također, bilo je potrebno izvršiti i usklađivanje odredaba ovih zakona sa propisima kojima je regulisana oblast dobrovoljnih penzijskih fondova i penzijskih planova – navodi se u saopćenju nakon sjednice entitetske vlade.



Nacrtom zakona o visokom obrazovanju, koji je danas utvrdila Vlada RS, predviđeno je besplatno studiranje za sve redovne studente javnih univerziteta koji u roku završe godinu.



