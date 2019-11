Autorski tim grupe aritekata iz Banjaluke pobijedio je na međunarodnom konkursu za idejno rješenje velikog mosta u banjalučkom naselju Dolac, u konkurenciji 31 prijavljenog rada iz zemlje i inostranstva.

Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić rekao je da će izabrano rješenje biti nagrađeno sa 20.000 evra, te da je ovim međunarodnim javnim konkursom Banjaluka pozicionarana na svjetskoj mapi, jer su rješenja stizala iz cijelog svijeta.



Radojičić je prilikom predstavljanja izabranog rješenja rekao novinarima u Banjaluci da je cilj bio da se dobije što bolje idejno rješenje mosta, koji će biti jedan od prepoznatljivih simbola grada.



- Konkurs je pobudio veliko interesovanje van naše zemlje, što je bio jedan od naših ciljeva. Prva i druga nagrada utvrđene su jednoglasno, konsenzusom, i predstavljaju rad banjalučkih autora. Prvonagrađeno rješenje će biti osnova za gradnju novog banjalučkog mosta - objasnio je Radojičić.



Pobjedničko rješenje izradila je grupa banjalučkih arhitekata - Saša B. Čvoro, Radovan Beleslin, Neda Medić, Maja Medić, Nebojša Јeremić, Đorđe Šebić i Zoran Uljarević.



Drugu nagradu i 7.500 evra dobio je rad grupe arhitekata iz banjalučke firme "Ruting" Nikola Dmitrović, Јelena Savić, Radana Јungić, Aleksandra Petrović, Milijan Pantić, Borjana Malčić Savić, Vladimir Ilić i Slobodan Popadić.



Gradski arhitekta Ivan Rašković rekao je da će prilikom izgradnje novog mosta biti kombinovana rješenja koja su osvojila prve dvije nagrade, u smislu da će iz drugog rješenja biti preuzeto uređenje podmostovlja.



- Novi most će povezivati centar grada sa jedne strane i naselja Obilićevo i Starčevicu sa druge strane. Taj most će biti izgrađen od gradske tržnice da bi na drugoj obali Vrbasa izašao kod sadašnje Klinike za psihijatriju - precizirao je Rašković.



On je dodao će izgradnjom mosta znatno biti rasterećen saobraćaj u Banjaluci, a grad će dobiti jedan od prepoznatljivih simbola 21. vijeka.



Stručna komisija odlučila je da otkupi još dva rada čiji su autori Tang Đijajun iz Kine i Aleksandar Јanković iz Francuske.



Konkursna komisija odlučila je da radovima, koji su idejom i konceptualnim rješenjem, kao i kvalitetom ostvarili određeni umjetnički domet i reprezentativnost, dodjeli pohvalu. Riječ je o četiri rada koja su stigla iz Brazila, Velike Britanije, Srbije i Irske.



Izložba svih radova biće otvorena 7. novembra na tvrđavi Kastel i trajaće do 29. novembra.



Radove je izabrala desetočana, stručna komisija, koju su činili Igor Radojičić – predsjednik, Ivan Rašković – zamjenik predsjednika, članovi Peter Gabrijelčič, autor beogradskog mosta na Adi, Srđan Rajak i Milijana Okilj, te zamjenski članovi Sanela Kecman i Ognjen Šukalo.





(24sata.info)