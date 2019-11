Hotelijerstvo i ugostiteljstvo, kao izuzetno važni segmenti turizma, igraju veliku ulogu u razvoju BiH.

Imajući u vidu činjenicu da Bosni i Hercegovini nedostaje kvalitetno obrazovanog hotelsko-ugostiteljskog osoblja te ističući ugostiteljsko uslužni i proizvodni sektor, potrebno je puno više pažnje posvetiti edukaciji za te oblasti - kazala je u razgovoru za Fenu izvršna direktorica Europe Group Berina Bajrović.



Naime, model edukacije i prekvalifikacije, pored ostalih, otpočela je i najveća hotelska grupacija u BiH Europe Group Sarajevo u okviru projekta Vlade i Skupštine KS-a, a koji provodi Zavod za zapošljavanje KS-a.



Bajrović, koja je ujedno i projekt koordinatorica programa edukacije i prekvalifikacije Europe Group, kazala je da taj program obuhvata četiri segmenta unutar hotelijerstva: recepcijsko poslovanje, uslužno-ugostiteljski sektor, uslužno-proizvodni sektor i hotelsko domaćinstvo.



- S obzirom na to da je BiH prepoznata u svijetu kao jedna od zemalja sa najvećim potencijalom za razvoj turizma, te da se broj turista iz dana u dan povećava, vrijeme je da počnemo educirati i spremati radnu snagu kako bi smo u potpunosti ispunili očekivanja turista u BiH - poručila je Bajrović.



Međutim, naglasila je da je segment ljudskih resursa veoma zapostavljen u većini kompanija u KS-u i šire te da se puno veća pažnja treba posvećivati ljudskim resursima, ulaganju u edukacije i razvijanju uposlenih.



Smatra da je BiH zemlja koja itekako može biti ponosna na ljudske resurse ie da mladim u BiH nedostaje hotelsko obrazovanje koje će buditi u njima strast i ljubav prema turizmu i hotelijerstvu.



U cilju daljeg razvoja hotelijerstva i turizma, dodala je Bajrović, potrebno je i adekvatno obrazovanje. Ističe da univerzitetima u KS-u nedostaju smjerovi i programi za hotelski menadžment te da bi se organiziranjem takvih programa pružila šansa mladima da razvijaju ambicije i ljubav prema hotelijerstvu i da bi za kratak period mogli postati vrhunski menadžeri tih sektora.



Nakon završetka jednog od tri najprestižnija master univerziteta u svijetu za hotelijerstvo, Glion Institute of Higher Education u Londonu, te bogatog iskustva i rada u najboljim hotelima u Londonu, Montreuxu i Dubaiu, Bajrović se vratila u BiH kako bi internacionalno znanje i iskustvo koje je stekla mogla implementirati u našoj Bosni i Hercegovini.



- Investicija u moje obrazovanje i iskustvo su doprinijeli da sada kao mlada žena na rukovodećoj poziciji konfidentno i uspješno upravljam grupacijom od pet hotela - zaključila je Bajrović.



Generalni direktor Europe Group Rasim Bajrović kazao je da je Europe Group domaći brend u okviru kojeg posluju hoteli Europe, Holiday, Art, Astra i Astra Garni.



Istakao je da Hotel Europe ima najdužu tradiciju u jugoistočnoj Evropi, 140 godina, te da je uvijek bio i ostao vodeća škola za hotelijerstvo i ugostiteljstvo u BiH.



- Želimo da nastavimo tu tradiciju i zato prvi put u BiH otvaramo kurseve za edukaciju, doedukaciju i zapošljavanje deficitarni kadrova za vlastite potrebe - kazao je Bajrović i dodao da se program edukacije i prekvalifikacije odnosi na sve one mlade ljude koji su na spisku Zavoda za zapošljavanje KS, a žele da završe kurs i dobiju novo zaposlenje.



Naglasio je da u njihovoj hotelskoj branšsi imaju potrebu za iskusnim osobljem u uslužnom i proizvodnom sektoru, a to su konobari, šankeri, osobe za poslove u domaćinstvu, recepcioneri, pomoćno osoblju u kuhinji, kuhari, slastičari, kao i menadžeri za neke od sektora.



Smatra da je to najbolji način da pomognu mladim ljudima da brzo nađu posao, ali i da poslodavci zadovolje vlastite potrebe za radnom snagom.



Pozvao je sve hotelske grupacije i kompanije da pokažu društvenu odgovornost i da po istom principu organiziraju kurseve edukacije, doedukacije i prekvalifikacije te pomognu malim ljudima da nađu posao.



Bajrović je naglasio da je zainteresiranost za takve kurseve ogromna te da već imaju više od 500 pristiglih aplikacija.



- Nažalost, naše potrebe nisu toliko velike, tako da ćemo u ovoj godini primiti 50 kandidata i svi koji uspješno završe kurs i zaslužno dobiju certifikat Europe Group će dobiti i stalno zaposlenje - kazao je Bajrović, naglašavajući da će takav vid edukacije biti stalna praksa i da će svake godine u zimskom periodu održavati kurseve.



Dodao je da će edukaciju držati eminentni profesori za turizam i hotelijerstvo iz BiH i regije, a praktični dio menadžeri Europe Group, koji imaju bogato iskustvo.



Direktor Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Nermin Pećanac kazao je za Fenu da su uradili anketu sa nezaposlenim osobama u KS-u, te da je jedna od njihovih želja bila da što više pažnje posvete kvalifikacijama i prekvalifikacijama.



U tom kontekstu su, dodao je, potpisali 24 ugovora sa institucijama i firmama koje se bave tom djelatnošću, među kojima je i Europe Group.



Pećanac je istakao da će oni finansirati prekvalifikaciju, te je izrazio nadu da će na najbolji mogući način pomoći nezaposlenima u KS-u.





