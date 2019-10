Profesor na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu Nedžad Branković izjavio je da je tunel Prenj u tehničkom, investicionom i građevinskom smislu jedan od najvećih izazova pred kojima se nalazi naše društvo.

Foto: FENA - 24sata.info

Branković je podsjetio da smo sa našim tehničkim, inžinjerskim kapacitetima i znanjima i građevinskom operativom zadnji veliki objekat, dakle tunel, izgradili početkom ’90-tih godina prošlog vijeka. Bio je to tunel Križevići na pruzi Tuzla – Zvornik, dužine oko pet kilometara. Napomenuo je da je željeznički tunel u profilu i opremi jedostavniji od autocestovnog profila, te da smo tada imali kapacitete i znanja da svojim potencijalima izgradimo takav kompleksan objekat.

- U fazi građenja tog objekta desio se incident kakav se rijetko dešava u tunelogradnji kada je došlo do eksplozije metana i nanesena je šteta. To sve govori da, koliko god smo sigurni u svoja znanja, trebamo imati karaktera i kapaciteta da čujemo iskustva iz prijateljskih država od eminentnih eksperata koje je danas okupio naučno-stručni skup posvećen izazovima izgradnje tunela Prenj na autoputu Koridora Vc - dodao je Branković.

Naglasio je ulogu naučne i stručne zajednice, donosioca ovakvih kapitalih odluka, kao i implementatora ovakvih projekata, da se postigne najkvaliteniji omjer utroška investicionih sredstava i efekata koje trebamo dobiti građenjem takvog objekta.

- Ovaj projekt osim što pothranjuje godišnji GDP, on kvalitetnije pozicionira našu državu BiH u mreži transportnih tokova ovog dijela Evrope. Također, povećava konkrentnost luke Ploče jer je najveći dio roba u tranzitu, koji ustvari donose najviše prihoda našoj društvenoj zajednici, generiran na relaciji koridora od Ploča do Budimpešte. To su neki od benefita koji se očekuju, ali da bi došli u tu fazu moramo biti sigurni da ćemo izgraditi po troškovima optimalan i po karakteru korištenja veoma konkurentan objekat, te da se novac koji je odobren, sa puno odgovornisti i najviše efekata uloži i dobijemo najkvalitetniji objekat – kazao je Braković.

Naučno-stručni skup o izazovima građenja tunela Prenj na Koridoru Vc održava se danas u Sarajevu u organizaciji Građevinskogg fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, a implementator skupa je Udruženje inženjera geotehničara u Bosni i Hercegovini.

