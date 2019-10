Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo krenulo je u realizaciju projekata koji se odnose na novi sistem naplate karata u javnom prijevozu i saobraćajni centar iz koga će se upravljati javnim prevozom i semafornom signalizacijom.

Ministar saobraćaja KS Adnan Šteta izjavio je za Fenu da su elektronska naplata karata i izgradnja novih tramvajskih stajališta u sklopu jednog projeketa koji će sadržavati saobraćajni centar iz kojeg će se voditi kompletna kontrola svih linija i redosljeda vožnji u KS.

- To znači da ćemo mi u budućnosti, već u idućoj godini imati na svim našim stajalištima displej table koje će najavljivati kada dolazi vozilo, a bit će postavljene i kamere. Preko GPS-a ugrađenog u vozilima građani će putem aplikacije moći vidjeti dokle je došlo vozilo, a sve će se to sinhronizirati i pratiti iz saobraćajnog centra – dodao je Šteta.

Ono što je, prema njegovim riječima, bitno u kontekstu saobraćajnog centra, sanacije preduzeća GRAS-a i ukupnog javnog prevoza u KS jeste da će se kroz elektronsku naplatu karata i novi tarifni sistem napraviti temeljita promjena.

- Danas imamo neuređen sistem naplate karata, jedna cijena je u trafici, druga kod vozača, a vožnja košta isto vozili se dvije ili 22 stanice. Kroz novi tarifni sistem i elektronsku naplatu karata to se mijenja, vožnja će moći biti po vremenskom intervalu, a jedinstvena beskontaktna karta će se moći dopunjavati, te koristiti u vozilima javnog prevoza kod oba prevoznika u KS – dodao je Šteta napominjući da je to važno i za sve brojnije turiste koji posjećuju Sarajevo.

Javni prevoz u KS danas je u puno lošijem stanju nego što je bio prije 30 godina i u proteklom periodu, kako je kazao Šteta, poduzeli su sve potrebne radnje da već od idućeg mjeseca počnu implementirati određene stvari.

- Do kraja godine ćemo krenuti sa popunjavanjam softverskog i hardverskog dijela saobraćajnog centra koji će se za početak nalaziti na Skenderiji, a kasnije, nakon rekonstrukcije GRAS-ovog objeketa na Čengić-Vili iz kojeg ćemo kontrolisati javni prevoz – dodao je Šteta.

U kontekstu saobraćajnog centra bit će i adaptivno upravljanje sa saobraćajem koje podrazumjeva potpuno novi način upravljanja semafornom signalizacijom u KS.

- Svakodnevno smo svjedoci gužvi u saobraćaju u KS, ali problem nisu samo saobraćajnice već i jako loša semaforna signalizacija koja funkcionira na zastarjeli način, gdje vremenski intervali zelenog i crvenog svjetla važe jednako u tri sata ujutru i u osam ujutru kada su najveće gužve – naveo je Šteta.

Jedan dio saobraćajnog centra će biti za javni prijevoz, a u drugom dijelu će se upravljati semafornom signalizacijom . Šteta je dodao da su oformili tim i da će do kraja ove godine biti spreman projekat, a iduće godine kreću u implementaciju.

- Projekt adaptivnog upravljanja saobraćajem među ostalim podrazumijeva novu semafornu signalizaciju i kamere na svim semaforima, a iz saobraćajnog centra će se kontrolisati svi semafori i shodno gužvi u vremenski intervalima puštati i smanjivati protočnost saobraćaja. To su dva jako bitna projketa koja će doprinijeti smanjenju gužvi i sigurnosti svih učesnika u saobraćaju KS – naglasio je Šteta.

Što se tiče prvog dijela koji se odnosi na saobraćajni centar za javni prevoz, kako je dodao, u sklopu projketa su i 22 tramvajska stajališta, softverski, hardverski dio, kamere, elektronski sistem naplate i procjenjeno je da će koštati 12,5 miliona KM. Sredstva su bila obezbjeđena i u budžetu za 2018. godinu i prenesena su za 2019., tako da će se dio sredstava iskoristi u ovoj godini, a dio u 2020.

- U vezi adaptivnog upravljanja, odnosno dijela semaforske signalizacije još radimo projektni zadatak i neka je naša procjena da će za 56 najbitnijih raskrsnica, koje su najopterećenije, kompletna zamjena semaforne infrastrukture koštati u rasponu od osam do deset miliona maraka, ali nemamo još tačnu informaciju – kazao je Šteta dodajući da su ove, ali i ostale investicije u ovom resoru, koliko god se čine velike, višestruko i dugoročno isplative i opravdane.

Govoreći o budućim projektima Šteta je izdvojio da bi na proljeće iduće godine trebala početi rekonstrukciju kompletne pruge od Marijin Dvora do Ilidže, zatim planirana je nabavka novih tramvaja, trolejbusa, proširenje trolejbuske mreže do Vogošće, izgradnja tramvajske pruge od Ilidže do Hrasnice...

- To su sve stvari koje bi trebale bii realizovane u naredne dvije godine. Naša su očekivanja da će se, kada se sve ove stvari poslože, broj korisnika javnog prevoza povećati za 30 do 40 posto - naveo je Šteta dodajući da se niz projekata realizira i planira i na cestovnoj infrastrukturi.

Što se tiče KJKP GRAS ovo preduzeće ima 320 miliona KM akumuliranog gubitka, ali treba uzeti u obzir, kako je kazao, važnost javnog prevoza, tradicije ovog preduzeća , kao da tamo ima 1.400 uposlenika.

- Ova vlada je napravila ozbiljnu i detaljnu analizu uz pomoć određenih konsultatskih kuća i imamo određene smjernice kako mislimo da treba 'posložiti' GRAS. Na decembarskoj Skupštini KS ja ću imati tri stvari koje ću prezentirati zastupnicima – jedna je plan sanacije i reorganizacije GRAS-a, druga su smjernice i strategije javnog prevoza u KS za narednih deset godina i treće je nact zakona o javnom prevozu u KS - kazao je Šteta za Fenu.

