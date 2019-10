Više stotina potencijalnih investitora nalazi se danas u Bosni i Hercegovini gdje prisustvuju Međunarodnom poslovnom forumu (IBF).

Foto: AA

Međunarodni poslovni forum održava se u organizaciji Udruženja nezavisnih industrijalaca i poduzetnika Turske (MUSIAD). IBF se, u saradnji s Vanjskotrgovinskom komorom BiH, održava s ciljem skretanja pažnje na trgovinski i investicioni potencijal Bosne i Hercegovine.



Enes Ališković, direktor Agencije za promociju izvoza VTK/STK BiH, kazao je da je cilj IBF-a iskoristiti trgovinski investicijski potencijal zemlje domaćina.



"Za BiH je jedna od velikih mogućnosti da je IBF prepoznao BiH kao zemlju u kojoj je potrebno i moguće iskoristiti upravo taj trgovinski investicijski potencijal", rekao je Ališković.



Prema njegovim riječima, tokom tri dana, koliko traje Forum, fokus će biti na panel diskusijama iz sektora prehrane, poljoprivrede i stočarstva, zdravstva, metalo prerade, namještaja i turizma, zatim će biti realizovane posjete fabrikama kao i posjeta Konjicu, Jablanici, Mostaru, Blagaju i Počitelju.



"Trenutni trgovinski odnosi između BiH, Turske i zemalja iz regiona, je dostigao obim od 700 miliona eura. Veći dio tog trgovinskog obima, skoro 80 posto, se realizuje s Turskom. Preostali dio je za druge zemlje. Današnjim dolaskom velikog broja privrednika, ne samo iz Turske, nego i iz regiona, cilj BiH jeste da se ti trgovinski odnosi podignu u kratkom periodu na više od milijardu eura", rekao je Ališković.



Podsjetio je da će investitori obići i najznačajnije bh. fabrike gdje je već dogovoreno i potpisivanje određenih sporazuma.



"Naš cilj je da pokušamo iskoristiti našu prednost određenih sporazuma koje imamo s EU", pojasnio je Ališković.



Kako je kazao, posljednjih godina imaju povećanje rasta investicija u BiH s tendencijom rasta.



O značaju Foruma govorio je i Gazi Misirli, zamjenik predsjednika IBF-a.



"Želim da istaknem da godinu dana radimo na pripremi Foruma. U posljednjih godinu dana uspjeli smo da posjetimo najznačajnije pogone koji postoje u BiH", rekao je Misirli.



Posebno su se, naglasio je, fokusirali na prehrambeni sektor, na stočarstvo, na drvnu industriju, zdravstveni sektor kao i na sektor turizma.



"Nakon urađenih analiza ovih sektora, uspjeli smo da dovedemo preko 600 privrednika koji dolaze iz zapadne Evrope, Turske kao i SAD-a. Uvidjeli smo da BiH, koja ima određene sporazume i s Turskom i s EU, stvara potencijal koji se može iskoristiti u pogledu investiranja. To nam je naročito interesantno u pogledu prehrambene industrije. Upravo danas je s nama jedan od najvećih proizvođača pilećeg mesa i jaja", rekao je Misirli.



Prema njegovim riječima, i danas će biti potpisani i neki sporazumi. Tu je danas, kako je kazao, i velika delegacija iz sektora namještaja.



"Prepoznajemo i namještaj i mogućnosti BiH kao jedan od sektora u kojem postoji veliki potencijal", poručio je Misirli.



Zamjenik predsjednika MUSIAD-a Adnan Bostan izjavio je danas da je IBF inicijativa koju održavaju svake godine u nekoj od zemalja s ciljem da se kroz poslovne razgovore poduzetnika razmotre ekonomski potencijali zemlje domaćina.



"To je platforma na koju smo doveli 300 potencijalnih investitora iz Turske, 200 iz regiona, zemalja Zaljeva, Bliskog istoka, Afrike i naših članica iz Evrope i Amerike, zajedno s bh. privrednicima kojih je prijavljeno više od 200. Cilj nam je da ih spojimo i da kroz današnje razgovore dođemo do konkretnih zajedničkih projekata. Cilj je da tokom današnjih poslovnih razgovora da se ostvari trgovinski investicijski potencijal od milijardu dolara", pojasnio je Bostan.



Najavio je i da će danas u BiH biti otvoreno predstavništvo MUSIAD-a. Cilj je uspostava, kako je kazao, još jednog mosta koji će povezati privredu i privrednike.



Poslovni forum u glavnom gradu BiH organizuje Udruženje nezavisnih industrijalaca i biznismena (MUSIAD) u suradnji s Vanjskotrgovinskom komorom BiH. MUSIAD predstavlja najveću poslovnu organizaciju u Turskoj, koja ima oko 10.000 članova, najmanje 221 predstavništvo i kontakt centar u svijetu, a na taj način omogućava zaposlenje za oko 1,6 miliona ljudi. MUSIAD na godišnjem nivou organizuje IBF, odnosno Međunarodni poslovni forum.



Međunarodni poslovni forum IBF koji se svake godine fokusira na globalna ekonomska pitanja, izabrao je Bosnu i Hercegovinu za domaćina 23. godišnjeg IBF-a pod motom "Za snažniju budućnost, vrijeme je da se ujedinimo i budemo kao jedno".



Cilj 23. godišnjeg sastanka u Sarajevu je skrenuti pažnju na trgovinski i investicioni potencijal Bosne i Hercegovine, posebno u sektorima prehrane, poljoprivrede, stočarstva, turizma, građevinarstva, zdravstva, metala, namještaja i šumskih proizvoda.





(Anadolija)