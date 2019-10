Razmatranje problema s kojim se suočava bh. privreda, zbog aktualne političke situacije i nerada Parlamentarne skupštine BiH, i iznalaženje rješenja za poboljšanje trenutnog stanja bila je tema današnjeg sastanka ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mirka Šarovića i privrednika Republike Srpske i Federacije BiH.

Foto: FENA

Po riječima ministra Šarovića na sastanaku s privrednicima "željeli su da čuju njihove probleme, prijedloge, šta očekuju od izvršnih vlasti u BiH".



On je iskoristio priliku da predstavi rad ministarstva u proteklom periodu u 2019. godini, "bez obzira na prilike koje nisu bile sjajne i za privredu, ali i Vijeće ministara BiH koje je djelovalo u ovakvoj situaciji sa mandatom koji je istekao".



- Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa imalo je rezultate s kojim smo zadovoljni. Oni su uvijek mogli da budu i bolji da je atmosfera i neke druge prilike bile povoljnije. U ovoj godini, posebno u oblasti poljoprivrede, prehrambenom sektoru imali smo značajne uspjehe. Nastvali smo kontinuitet dostizanja evropskih standarda, posebno kada je u pitanju pileće meso, prerađevine od pilećeg mesa, jaja za preradu, što je po nama veliki uspjeh i značaj napredak u ostvarenju uslova za izvoz crvenog mesa na tržište Evropske unije - kazao je Šarović.



Vjeruje da su naredni mjeseci ključni za tu, posljdnju prepreku kada je u pitanju dostizanje evropskih standarda.



Šarović, također smatara, da je ostvaren značajan napredak i u nekim drugim sektorima.



- Prije nešto više od godinu dana primjenjuje se pravilnik o oslobađanju od carina opreme za proizvodnju. Odnosi se na opremu koju uvoze privrednici, a ne proizvodi se u BiH. Oprema se uvozi bez carina, što je velika povlastica za privrednike, koji su do sada uvezli opremu u vrijednosti 81 miliona KM - rakao je Šarović.



Ukazao je na probleme s kojim se susreće bh. vinarstvo u koje je uključena i susjedna Hrvatska.



- Naši vinari imali su konstatne probleme s izvozm vina u Evropsku uniju. Konačno postgli smo dogovor s Hrvatskom u onom dijelu koji se odnosi na označavanje geografskog porijekla i kvaliteta našeg vina. EU nam je dala rok od pet godina da uskladimo svoje zakonodavstvo, a u tom periodu možemo bez bilo kakvih prepreka da izvozimo naše vino na tržište Hrvatske, ali i drugih zemalja - kazao je Šarović.



Po njegvim riječima u ovom trenutku najaktuleniji je proces ili inicijativa za formiranje tzv. "malog Šengena".



- Mi smo o njemu ranije govorili kao o Cefti plus. O ovoj ideji razgovarali smo s privrednicima. Upoznao sam ih s onom što bi ova inicijativa u konačnici mogla da donese. To je inicijativa o kojoj se razgovaralo u posljednje dvije godine, a u suštini znači unaprijeđenje slobodne trgovinine u cijelom regionu. Pored slobodne trgovine ta inicijative znači i rastrećenje graničnih prelazaka ili prolazak bez zaustavljanja. Ova inicijativa u suštini znači i slobodno kretanje ne samo roba, nego i kretanje radne snage i prizivanje profesionanih kvalifikacija i unverzitetskih diploma - kazao je Šarović.



Dodao je da će sa svoje strane "rado saslušati inicijative, prijedloge i sugestije privrednika, s kojim će biti partneri i raditi na zajedničkim projektima dok ovaj saziv Vijeća ministara bude trajao.



Ispred regionalog poslovnog kluba Biznis plus Svetlana Cenić, izrazila je nadu da ovakvi sastanci trebaju biti organizirani i na mjesečnom novou, ne samo s ministrom Šarovićem, već i ostalim vladama u BiH.



- Mislim da je bilo suviše politike u zadnje vrijeme. Niko ne priča o ekonomiji, pominju se reforme ali niko nije saslušao privrednike šta misla o reformama, rijetko se kad čuje što oni zaista misle o tome. Apelujemo na paralament da počne da radi svoj posao, obzirom da toliko zakona, sporazuma čeka da se usvoje da se privrednicima olakša rad - kazala je Cenić.







(FENA)