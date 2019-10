Dvije dionice buduće autoceste koja će povezivati Beograd, Banjaluku i Sarajevo, prema projektu Saobraćajnog instituta CIP, imat će 63 mosta, 13 nadvožnjaka i 22 tunela.

Foto: AA

Saobraćajni institut CIP izradio je cjelokupnu projektnu dokumentaciju za dvije dionice autoceste Sarajevo-Beograd, i to Kuzmin-Sremska Rača s mostom preko Save dužine 18 kilometara i Požega-Kotroman dužine 61 kilometar.



Na obje dionice planirana su ukupno 63 mosta zbirne dužine 14,5 kilometara, javlja Tanjug.



S glavnim izvođačem radova, turskom kompanijom Tasyapi 8. listopada dogovoreno je da će ta kompanija direktno ugovoriti s CIP-om kompletnu projektnu dokumentaciju i za dijelove autoceste kroz Bosnu i Hercegovinu.



Na dionici Požega-Kotroman bit će izgrađena i 22 tunela čija je ukupna dužina 12,7 kilometara, a svaki će imati po dvije cijevi – jednu za svaki smjer vožnje, kao i 13 nadvožnjaka u zbiru dugačkih više od 1,5 kilometara, a projektna brzina za ovu dionicu je 100 kilometara na sat.



Od Kuzmina do Sremske Rače bit će i tridesetak malih mostova preko meliracionih kanala, čija će ukupna dužina biti 500 metara, a dozvoljena brzina vozila je, prema projektu, do 130 kilometara na sat.



Za tu dionicu projektirana je i izgradnja zajedničkog suvremenog graničnog prijelaza na srbijanskoj strani s kompletnom infrastrukturom.



Gradnja autoceste službeno je počela krajem kolovoza na dionici Sremska Rača-Kuzmin, a rok izgradnje je dvije i pol godine.



Ukupna vrijednost izgradnje obje dionice na teritoriju Srbije je oko 1,05 milijardi eura.





(FENA)