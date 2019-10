Predsjedavajući i članovi Predsjedništva BiH Željko Komšić, Šefik Džaferović i Milorad Dodik, te predsjednici Srbije Aleksandar Vučić i Turske Recep Tayyip Erdogan položili su danas kamen temeljac za izgradnju autoputa koji bi trebalo da poveže Srbiju i BiH.

- Da smo ranije gradili puteve, a ne mržnju izbjegli bismo katastrofe, ali više nemamo pravo na takve greške - poručio je Vučić na svečanosti početka gradnje autoputa.

Istakao je da je početak radova na autoputu Beograd-Sarajevo historijski događaj, važan za cijeli region, jer počinjemo jedan prostor da povezujemo, otvaramo i spajamo.

- Ovo je prostor koji je bio bez puteva, pun sumnji, strahova i mržnje koja je iz toga proizilazila. Danas počinjemo taj prostor da povezujemo, otvaramo i spajamo. Ništa nije potrebno Balkanu koliko putevi i povezivanje - rekao je Vučić.

Od 1945. godine svi putevi i pruge, veze, komunikacije koje smo imali sa BiH, istakao je Vučić, uglavnom su bile loše, kao da je neko narode koji žive na ovom našem području kažnjavao za ko zna šta.

Danas je, kaže, prilika da pokažemo da sami, brinući o sebi i svojoj budućnosti, možemo da uređujemo svoje odnose.

Putevi su, prema njegovim riječima, potrebni da prošlost ostavimo iza nas, da nas zbližavaju i upoznaju, daju mogućnost da se razumijemo i na kraju oprostimo jedni drugima bez jeda i zazora.

- Nemati put koji povezuje sa komišijom znači da vas razdvaja jedan zid, provalija. Put probija i pokazuje da postoje druge - naglasio je Vučić.

Ističe da se na putu ljudi sreću, paze jedni na druge i shvataju koliko ih malo dijeli.

To je, kako navodi, zajedno jedini način na koji možemo da idemo naprijed, da budemo veći, uspješniji i bogatiji, da pomognemo jedni drugima, da prestanemo da mrzimo nečiji uspjeh, jer povezani taj uspjeh će biti naš.

Rekao je da će putevima ovaj prostor prestati da bude crna rupa na mapi puteva svijeta i da oni dovode prijatelje poput Erdogana, "kojem možemo da zahvalimo na inicijativi ovog puta".

Erdogan: Različitosti kao bogatstvo, a ne faktor sukoba

Predsjednik Turske današnji dan okarakterisao je historijskim za Srbiju, BiH i Tursku.

Podsjetio je da je sva priča oko realizacije tog projekta počela u Istanbulu prošle godine.

- Početkom 2018. u Istanbulu smo održali jedan sastanak s mojim dragim prijateljem Vučićem i gospodinom Izetbegovićem, koji je tada bio član Predsjedništva BiH. Taj sastanak otvorio je put za realizaciju ovog projekta - kazao je Erdogan.

Odmah nakon tog sastanka, nastavlja, uloženi su veliki napori da bi se realizovao projekat mira na Balkanu.

- Most preko Save, čiji temelj danas postavljamo, vidimo kao most prijateljstva jer on zaista ima posebnu vrijednost za cijeli region - poručio je predsjednik Turske.

Naglasio je da ima velika očekivanja od turske kompanije "Tašjapi" u pogledu realizacije projekta, te dodao da se nada da će autoput biti izgrađen u što skorijem vremenu.

Naša historijska i kulturna baština, dodaje, je naše zajedničko bogatstvo. Stoga svaki spomenik na ovim prostorima predstavlja mogućnost za našu solidarnost i saradnju, prenose Vijesti.ba.

- Zbog toga smo u obavezi da izgradimo svoju budućnost tako što ćemo iskoristiti našu inspiraciju, nadahnuće, moć i hrabrost koju crpimo iz naše bogate prošlosti - istakao je Erdogan.

Ubijeđen je, dodaje, da će realizacija projekta izgradnje autoputa doprinijeti povećanju turističkog potencijala u regionu.

Potcrtao je da će danas biti postavljen i kamen temeljac za početak rehabilitacije putnog pravca Novi Pazar-Tutin.

Erdogan je zahvalio Vučiću i njegovim ministrima na podršci i realizaciji tog projekta koji će olakšati saobraćaj i trgovinske prilike u Sandžaku.

Najavio je da će danas biti otvoreno i odjeljenje pravosudne akademije pri Višem sudu u Novom Pazaru i te postavljen kamen temeljac za izgradnju džamije u Sjenici.

Turska će nastaviti da uvećava svoje investicije širom Srbije, poručuje Erdogan.

- Jedini cilj Turske je uspostavljanje mira i prosperiteta na Balkanu. Nikada ne smijemo zaboraviti da su ove teritorije u posljednjih 25 godina pretrpjele velike bolove i patnje, plaćajući velike cehove. Zbog toga smo u obavezi da izgradimo budućnost tako što svoje različitosti nećemo vidjeti kao faktor nekakvih sukoba, već kao svoje bogatstvo - jasan je Erdogan.

Zbog toga, kaže, treba da unaprijedimo našu saradnju.

- Ubijeđen sam da se nećemo zadovoljiti samo sa dosadašnjim projektima, već da ćemo nastaviti da uvećavamo broj zajedničkih projekata. Nadam se da ćemo izgraditi jednu mnogo bolju budućnost - zaključio je Erdogan.

Dodik: Vidi se opredjeljenje Srbije da pomaže BiH i RS

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik ocijenio je da je gradnja autoputa Beograd-Sarajevo historijski događaj koji predstavlja vraćanje duga regionu i ljudima koji u njemu žive.

- Danas je historijski dan, gradnja mosta na trasi autoputa koji treba da poveže Srbiju, BiH, RS, Banjaluku, Beograd, Tuzlu, Brčko, je vraćanje duga ovom narodu, ovom regionu, ovom kraju, jer se kroz historiju nisu gradile komunikacije koje je trebalo da povežu Srbiju i RS i BiH, nego su građeni neki drugi putni pravci - rekao je Dodik.

Naglašava da je ovo vraćanje duga toj historiji i činjenici. Izrazio je uvjerenje da samo gradnja velikih puteva pomaže da ljudi dolaze, a mali, koje možemo da vidimo, doprinose da ljudi odlaze, jer ne vide perspektivu.

Ocjenjuje da se gradnjom autoputa stvara niz prednosti - da se bolje živi i razvija i komunicira.

- Sve to nije bilo moguće da nije bilo opredjeljenja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i njegovog tima da započne razgovore sa Turskom i BiH i da bi se izgradila ovako važna komunikacija – istakao je Dodik, te dodao da je veoma zadovoljan što tu zahvalnost Vučiću može da izrazi u ime RS i BiH.

Izrazio je očekivanje da će turska kompanija koja gradi dionicu puta u Srbiji nastaviti da gradi puteve i u BiH.

Dodik je u ime RS i njenih institucija zahvalio Vučiću i Srbiji što su prihvatili da izgradnju mosta finansiraju u cjelosti što nije, kako je dodao, uobičajeno jer je običaj da se na ovakvim mjestima podijeli finansiranje.

- Vaše opredjeljenje da pomognete BiH i nama u RS se vidi i na ovom mjestu - rekao je Dodik.

Džaferović: Autoput vodi region u mir i stabilnost

Član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović čestitao je Srbiji što je završila sve, inače komplikovane, procedure za izgradnju autoputa Beograd-Sarajevo i izrazio nadu da će to što prije učiniti i BiH kako bi se dva grada i dvije zemlje što prije i što kvalitetnije povezale.

Ovo je trenutak, rekao je Džaferović, izgradnje nečega što kompletan region vodi u mir, stabilnost, prosperitet i razvoj.

Zahvalio je Erdoganu što je prepoznao da može da pomogne ovaj region.

- Turska igra vrlo značajnu, stabilizirajuću ulogu u regionu, pomaže svima koliko može da se ljudi povežu, da normalno žive - naveo je Džaferović.

Takvo nešto, dodao je, može doći samo od strane onih koji su plemeniti i iskreni u namjerama da pomognu.

- Nadamo se da ćemo i mi u BiH što prije okončati te procedure kako bi izgradnja autoputa krenula i kroz BiH. To je u interesu i Srbije i BiH - kazao je Džaferović i poručio da je BiH ponosna zemlja koja želi da ima dobre odnose sa susjedima na principima međusovnog uvažavanja i poštovanja.

- Mislim da takve odnose možemo da gradimo i da rješavamo otvorena pitanja - zaključio je Džaferović.

Komšić: Autoput simbol budućih boljih odnosa Srbije i BiH

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić poručio je da je autoput Beograd-Sarajevo simbol budućih odnosa Srbije i BiH i prijateljskih veza između naroda i zemalja.

- Ovo je autoput i komunikacija, ali je pored toga i simbol naših budućih boljih odnosa, ovo je simbol prijateljskih veza između naših ljudi i zemalja - konstatovao je Komšić i dodao da se nada da će sljedeće godine ista takva ceremonija biti održana i sa druge strane rijeke.

Naglasio je da je do prije dve godine izgledalo nemoguće da će odnosi Srbije i BiH biti na takvom niovu i da će se, nakon decenija i decenija, konačno krenuti u izgradnju velikog infrastrukturnog projekta.

Ocijenio je da autoput neće biti koristan samo građanima dvije zemlje, već i da će značiti za odnose dvije zemlje i imati i konkretan i simbolički značaj.

Komšić je rekao i da je do prije par godina bilo nemoguće zamisliti da se na postavljanju kamena temeljca okupi veliki broj ljudi, koji je danas bio prisustan.

- Znate sve o nama koji stojimo i sjedimo ovdje na bini, ali svojim prisustvom želimo da pokažemo koliko malo treba povjerenja, pružena ruka, osmijeha da stvari u našim zemljama i u ovom regionu krenu brzo nabolje - kazao je Komšić.

O autoputu Beograd-Sarajevo

Kod mosta preko Save u Sremskoj Rači svečano je obilježen početak izgradnje autoputa Beograd-Sarajevo.

Komercijalni ugovor za izradu planova detaljne regulacije, projektovanje i izgradnju dionica potpisan je krajem prošle godine, a dokument su potpisali potpredsjednica Vlade Srbije Zorana Mihajlović, v.d. direktora "Putevi Srbije" Zoran Drobnjak i predsjednik turske kompanije "Tašjapi" Emrulah Turanli.

Budući autoput gradit će se u dva pravca: Bijeljina-Sremska Rača (granica sa BiH)-Kuzmin i Požega-Kotroman (granica sa BiH).

Prva dionica koja se radi je od Kuzmina do Sremske Rače, dužine 18 kilometara.

(RTS)