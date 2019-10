Predsjedavajući Vijeća ministara BiH dr. Denis Zvizdić posjetio je danas gradilište mosta Svilaj na rijeci Savi koji na panevropskom koridoru Vc spaja Bosnu i Hercegovinu i Republiku Hrvatsku.

Foto: 24sata.info

Predsjedavajući Zvizdić je rekao da je ovo jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata koji je višeznačno važan za Bosnu i Hercegovinu.



“To je objekat koji nas spaja sa Hrvatskom i u konačnici to će biti jedan od najvažnijih objekata na koridoru Vc koji je za BiH značajan sa regionalnog i ekonomskog stajališta i koji će spojiti Evropu sa BiH i Sarajevom, te Sarajevo sa Pločama. Performanse mosta koji je dug 640 metara i širok 29 metara sa tri kolovozne trake govore o ozbiljnosti projekta i on predstavlja volju i namjeru razvijanja ekonomskih i dobrosusjedskih odnosa sa Republikom Hrvatskom i jačanje širenja saobraćajne infrastrukture kao baze za unapređenje privrednog i ekonomskog života”, istaknuo je predsjedavajući Zvizdić.



Dodao je da se vrlo brzo očekuju i značajniji radovi na mostu kod Gradiške koji će predstavljati bitan infrastrukturni projekat važan za privredu, ekonomski razvoj, razmjenu i protok roba, kapitala i ljudi. Naglasio je da je riječ o ukupnoj strategiji koju ima Bosna i Hercegovina u smislu infrastrukturnog razvoja i kreiranja razvoja graničnih prijelaza koji će imati infrastrukturu usklađenu sa evropskim standardima.



“Ovaj objekat je važan i za Hrvatsku i za Bosnu i Hercegovinu, a važan je i zbog kredibiliteta naše zemlje u odnosima sa Evropskom unijom”, rekao je predsjedavajuci Zvizdic.



Izrazio je očekivanje da će most Svilaj biti završen i stavljen u promet do kraja godine.





(24sata.info)