Premijer Federacije BiH Fadil Novalić i federalni ministar prometa i komunikacija Denis Lasić zajedno s direktorom JP Autoceste FBiH Adnanom Terzićem, boravili su u dvodnevnom radnom posjetu gradilištima autoceste na Koridoru Vc.

Posjet je upriličen gradilištima na poddionicama Buna - Počitelj i Počitelj - Zvirovići, te na poddionicama Drivuša - Klopče, Klopče - Donja Gračanica i Tunel Zenica - Donja Gračanica.



Gostima su prezentirani dosadašnji radovi na poddionicama te je izložen plan i dinamika daljnjih aktivnost na Koridoru Vc, priopćeno je u petak iz JP Autoceste FBiH.



Na prvoj obiđenoj poddionici (Buna - Počitelj) na kojoj radove izvodi domaća firma Hering d.d. Široki Brijeg, trenutno se izvode zemljani radovi, primarno iskopi i nasipi, na cijeloj trasi, uključujući površinu odmorišta Rotimski potok.



Na objektu prolaza za životinje izvode se AB radovi, a na objektu natputnjaka Kevčić pripremni radovi i iskopi za temelje. Također, paralelno se izvode i propusti vanjske odvodnje i ostale potporne AB konstrukcije na trasi. Završetak radova se očekuje sredinom naredne godine.



Na poddionici Počitelj - Zvirovići premijer i ministar su upoznati s pripremnim radovima koje se odnose prije svega na izgradnju mosta Počitelj, impresivna građevina dugačka 945, visoka 100 metara.



Izgradnja te poddionice podijeljena je u dva lota. Izvođač radova za Lot 1 (petlja Počitelj - početak mosta Počitelj i kraj mosta Počitelj - petlja Zvirovići) je China State Construction Engineering Corporation Limited (Kina), dok je izvođač radova za Lot 2 (Most Počitelj) konzorcij koji čine Azvirt Limited Liability Company (Azerbejdžan), Sinohydro Corporation Limited (Kina) i Powerchina Roadbridge Group Co. Ltd. (Kina).



Poddionice Buna - Počitelj i Počitelj - Zvirovići ukupno su duge 18,3 kilometra, a njihova ukupna vrijednost gradnje iznosi preko 200 milijuna maraka bez PDv-a.



Drugog dana posjetili su izgrađene prve kilometre zeničke obilaznice poddionice Drivuša – Klopče dužine 2,23 km.



Najzahtjevnije građevine na poddionici su bile most Drivuša dužine 650 m i vijadukt Perin Han dužine 400 m.



Na poddionici Drivuša - Klopče izvođač radova je Hering d.d. Na poddionici Klopče - Donja Gračanica, federalni premijer i ministar posjetili su do sada najviši vijadukt u Bosni i Hercegovini - Babinu rijeku.



Upoznati su s kompleksnošću te poddionice jer trasu presijecaju tri velika klizišta Talami, Ričice i Pehare.



Predstavnici investitora su objasnili gostima da se izvođenje radova na cijeloj dužini trase vrši u geološki vrlo složenim terenskim uvjetima, koji nisu bili detaljno obrađeni u glavnom projektu usljed čega je došlo do prilagodbe trase autoceste i produžetka rokova izgradnje te se datum završetka radova očekuje do kraja građevinske sezone iduće godine.



Izvođač radova na poddionici Klopče - Donja Gračanica je konzorcij Euro-Asfalt d.o.o. i STRABAG AG.



Na kraju su posjetili poddionicu Tunel Zenica - Donja Gračanica na kojoj radove izvodi turska firma Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. Izvođač je do sada napravio idejni projekt, ishodovana je urbanistička suglasnost za dijelove dionice vijadukt Donja Gračanica 420 metara i tunel Hum 430 metara, predan je zahtjev za odobrenje za građenje i završen je glavni projekt.



Navedeni objekti se nalaze na južnom dijelu dionice i namjera je da se do kraja iduće sezone ta polovina sekcije zajedno s petljom i naplatnim mjestom završi, čime bi se kompletirala zenička obilaznica i pustila u promet.



Završetak radova druge polovine dionice bi trebao biti okončan do sredine 2021. godine, kao što je i planirano.



U dvodnevnom posjetu su sudjelovali i v.d. izvršni direktor za projektiranje i građenje Adem Zolj i izvršni direktor za ekonomsko financijske poslove Ivica Ćurić, navodi se u priopćenju JP Autoceste FBiH.





