Regija jugoistočne Evrope može biti dobra tržišna platforma za kompanije iz zemalja jugoistočne Azije, ako se zajedničkim naporima stvori produktivno okruženje, zaključak je panel diskusije “Jugoistočna Azija – halal izgledi i mogućnosti za region Jugoistočne Evrope”, održane prvog dana Sarajevo Halal Fair (SHF) 2019.

Foto: Fena

Učesnici panela su govorili o mogućnostima nastupa i plasmana proizvođača halal-proizvoda i pružatelja halal-usluga iz našeg regiona na najvećem svjetskom halal-tržištu.



Generalni direktor Islamskog turističkog centra pri Ministarstvu turizma, umjetnosti i kulture u Maleziji YBhg Dato Sri Abdul Khani Daud prenio je iskustva ove zemlje u halal-turizmu.



- Nužno je ukazati na važnost halal-certificiranja hotela. U BiH postoje hoteli koji su halal, ali nisu certificirani -istaknuo je Daud.



Vedad Halilović, direktor izvoza AS Group istaknuo je da ova kompanija ima organiziran uvoz nekih sirovina iz zemalja Jugoistočne Azije, ali nema osiguran izvoz u taj dio svijeta.



- To nije krivica tržišta, mi moramo biti dosta aktivniji. Imamo mnogo kvalitetnih proizvoda koji mogu biti dobro primljeni na tom tržištu. Pritom je veoma važno što je certifikat halal-kvalitete kompatibilan sa certifikatima poput IFC, ISO i dr. koje moramo imati ukoliko želimo izvoziti najvećim svjetskim lancima - rekao je Halilović.



Potpredsjednik Indonezijske trgovinske industrijske komore Halim Kalla naglasio je da je bitno kupcima i klijentima otkloniti nedoumice da li je nešto halal, te da halal podrazumijeva zdravlje u svakom smislu, što ga povezuje i sa proizvodnjom čiste energije iz obnovljivih izvora.



Halal je prisutan i u obrazovanju, a obrazovanje o halalu je naročito bitno, istaknuo je YBhg Dutuk prof. emeritus Mohd Azrai Kasim, prorektor Univerziteta Tehnologi MARA (UiTM9), najvećeg Univerziteta u Maleziji.



- Halal je pogrešno vezati samo za mesnu industriju. Kompanije u drugim oblastima prehrambene industrije mogu rasti sa globalnom potražnjom halal-proizvoda - rekla je Eldina Muftić, potpredsjednica Zeraa Agriculture & Menagement BiH.



Naglašavajući da halal nije samo biznis, YBhg Dato Lokman Hakim Pfordten, direktor GISB Holdings iz Malezije, naglasio je da halal podrazumijeva i čovječnost, povezivanje ljudi i raznovrsnost.



- To smo prepoznali u BiH prije nego što smo se odlučili investirati - naglasio je Pfordten, čija je kompanija nakon prošlogodišnjeg dolaska na SHF ove godine u Sarajevu otvorila restoran i hotel.



Na okruglom stolu bosanskohercegovačkih i malezijskih kompanija koji je također održan u okviru prvog dana SHF 2019 istaknuto je da se moraju pronaći najperspektivniji modele kako bi se unaprijedila privredna saradnja.



U uvodnom obraćanju YB Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, ministar unutrašnje trgovine i pitanja potrošača Malezije je istaknuo da je velika biznis i politička delegacija iz Malezije prisutna na ovogodišnjem SHF.



- Održao sam sastanke sa predsjedavajućim Vijeća ministara BiH Denisom Zvizdićem i članom Predsjedništva BiH Šefikom Džaferovićem na kojima smo zaključili da su potencijalni sektori za unapređenje saradnje naše dvije zemlje halal-hrana, turizam, farmaceutski proizvodi te energetika - kazao je Ismail.



Osim prehrambene industrije, perspektivan sektor za saradnju je turizam, ali je potrebno raditi na promociji potencijala ove dvije zemlje i povezanosti, jer nema direktne avionske linije između BiH i Malezije.



Posebno je potencirana mogućnost zajedničkog nastupa prema trećim zemljama imajući u vidu činjenicu da Sarajevo predstavlja vrata za ulazak na tržište EU.



Prvoga dana SHF 2019 održana je i promocija knjige “Halal – standard po mjeri čovjeka” autora dr. Aldina Dugonjića, rukovoditelja Centra za certificiranje halal kvalitete Hrvatske.



Također su održane prezentacija Međunarodne šerijatske istraživačke akademije za islamske Finansije ISRA iz Malezije.



Zvanice, gosti i posjetitelji Sajma jučer su mogli uživati u prezentaciji kineske, malezijske i bosanskohercegovačke kuhinje.



SHF 2019 se održava Centru Skenderija u Sarajevu od 26. do 28. septembra, a organizatori Sajma su Bosna Bank International, Islamic Development Bank Group (IsDB) i IsDB Group Business Forum THIQAH, uz podršku Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Agencije za certificiranje halal kvalitete BiH, te Udruženja halal-industrije koje djeluje pri Gospodarskoj/Privrednoj Komori FBiH. Ovogodišnja manifestacija održava se pod pokroviteljstvom člana Predsjedništva BiH Šefika Džaferovića.



Tokom tri dana trajanja SHF 2019 bit će omogućeni susreti regionalnih proizvođača halal proizvoda i pružalaca halal usluga iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Slovenije, Makedonije i Albanije sa velikim kupcima i distributerima iz Turske, Malezije, Austrije, Njemačke, Saudijske Arabije, Indonezije, Bahreina, Velike Britanije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Kine, SAD, Norveške i drugih država.



(FENA)