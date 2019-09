Delegacija predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti Federacije Bosne i Hercegivine, koju je predvodio federalni premijer Fadil Novalić, boravila je danas u radnoj posjeti kompaniji ArcelorMittal u Zenici (AMZ), na poziv generalnog direktora te kompanije Biju Naira.

Foto: FENA

Direktor AMZ-a Biju, kako je istakao, organizirao je sastanak kako bi transparentno predočili stanje u realizaciji ekoloških projekata iz integralne okolinske dozvole te da razgovaraju i o problemima izvoza čelika na Kosovo i u zemalje Evropske unije.



- Zaštita okoliša, ekonomija i zaposlenje moraju ići zajedno. S ovim timom Vlade FBiH pokušavamo razjasniti sve aspekte poslovanja.



Želio bih se zahvaliti premijeru i ministru, koji su nam obećali pomoći da dobijemo građevinsku dozvolu za izgradnju Toplane na plin - kazao je Biju.



On je naveo da su razgovarali i o budućnost kompanije i nakon 2022. godine te koji će biti utjecaji ako department “Koksara” ne bude mogla raditi nakon tog termina.



- Razgovarali smo o tome koje će biti posljedice za grijanje grada Zenice, bez koksnog plina - kazao je Biju.



Premijer FBiH Fadil Novalić istakako je kako sastav delegacije koji je došao u Zenicu odslikava koji su to problem u toj kompaniji, koju, kakao je kazao, jako cijeni.



- Imamo neke druge izazove i problem koji su vezani za AMZ. Nama je drago što smo u ovoj kompaniji, u kojoj smo dobili odgovore na sva pitanja.



Federacija je nadležna za ovu kompaniju, ne samo zbog udjela vlasništva, nego što su i pitanja koja su vezana za njen rad na Federalnom nivou - kazao je Novalić



Podsjetio je kako je jedna od kompanija u kojoj je Vlada FBiH imala vlasništvo, Aluminij iz Mostara, "pala", odnosno nije izdržala svjetski trgovinski rat te da oni, sada, pomažu da se to ne desi i s AMZ-om.



- Veoma značajan utjecaj AMZ-a je na naše Željeznice, koje su se tek stabilizirale, zatim na BH Gas, Elektroprijenos i Elektroprivredu BiH - podsjetio je Novalić, koji je napomenuo kako su prije nekoliko dana, na protestnom skupu, o stanju u preduzeću progovorili i radnici AMZ-a.



- Oni su rekili su da je bez AMZ-a Zenica mrtav grad. Bojimo se da nisu u pravu i zbog toga smo danas ovdje, da bismo im dali podršku - kazao je Novalić.



Dodao je kako su se uvjerili da, uprkos percepciji u javnosti, AMZ je ralizirao i realizira značajne projekte iz oblasti zaštite okoliša.



Napomenuo je kako su četiri ispusta vode u rijeklu Bosnu potpuno prihvatljiva, a na četvrti su povezani Grad i Rudnik Zenica pa će ih u narednom periodu biti potrebno razdvojiti. Uskoro će biti minimiziran i problem Deponije “Rača”, kazao je Novalić, pa ostaje samo da se uradi nova “Energana” i ugrade preostali filteri.



- Sljedeći aspekt je ekonomski. Jer, džaba nam sve ako željezara ne preživi. Bit će, onda, nulti stepen zagađnja - napomenuo je Novalić.



Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić najavio je nove sastanke već tokom naredne sedmice, ovog puta u Sarajevu.



- Kontinuirano i sigurno snabdijevanje električne energije u narednom periodu, s fokusom na odgođeno plaćanje, bit će tema sastanka s Elektroprivredom BiH - kazao je Džindić, koji je najavio, za ponedjeljak ili utorak, sastanak i s menadžmentom BH Gasa.



- Ako se razrješi problem s BH Gasom, očekujemo i sastanak u Ministarstvu, što se tiče izdavanja energetske dozvole za Toplanu - kazao je Džindić.



On je napomeno kako 2.400 radnika te dosadašnja velika investiciona ulaganja, ali i prihodi koje ostavaruje kompanija, tjeraju sve na zajedničko djelovanje.



U delegaciji Federalne vlade bila je i ministrica okoliša i turizma Edita Đapo i federalni zastupnik iz ZDK-a Miralem Galijašević.





(FENA)